Yerli otoya Bursa dopingi

Türkiye’nin Otomobili, Gebze’de 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtılmıştı. Doğuştan elektrikli yerli otomobilin üretim yeri olarak da otomotiv setörünün başkenti Bursa olarak belirlenmişti. Yerli otomobile evsahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa’mızın böylesine tarihi bir görevi üstlenmesi bizleri gururlandırdı. Otomotiv, tekstil ve makine gibi sektörlerdeki güçlü üretim tecrübesi ve nitelikli insan kaynağı ile kentimiz, bu görevi layıkıyla yerine getirecektir” dedi.

26 aday şehri geçti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde yürütülen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Model Fabrika gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve lojistik imkanlar, Bursa’yı yerli otomobilin üretim merkezi olmaya aday 26 şehrin arasında öne çıkardı. Burkay, “Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yerli otomobil projesi için güçlü bir altyapı oluşturdu” diye konuştu.

Teknolojik firmalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren BTSO, yerli otomobilin neden Bursa’da kurulması gerektiği ile ilgili hazırlanan raporları Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve konsorsiyum şirketleri ile paylaşmıştı. TEKNOSAB ve KOBİ Organize Sanayi Bölgesi gibi endüstri 4.0’ın temellerinin atıldığı merkezlerde üretime geçecek yüksek teknolojili firmalar da elektrikli yerli otonun parçalarının üretiminde söz sahibi olacak.

İlk günden beri destek

İbrahim Burkay, projeyi ortaya çıktığı ilk günden itibaren desteklediklerini ifade ederek, “Türkiye’nin ilk otomobil fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa’nın bu tarihi görevi üstlenmesi için Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve konsorsiyum şirketleri ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüterek lobi faaliyetleri gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de yerli otomobilimizin uluslararası bir marka olması yolunda atılan tüm adımların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Havalimanında da kullanılacak

Tanıtımının ardından tüm modelleri beğenilen ilk yerli otoyu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) de kullanma kararı aldı. 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında ‘follow me (takım ve denetim)’ aracı olarak kullanılacak. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Havalimanlarımızda ‘#KarbonsuzHavalimanı Projesi’ kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!” paylaşımını yaptı.

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