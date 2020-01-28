Yerli otoya ilk adım Mayısta

Akıllı konseptteki fabrikanın temelinin mayısta atılacağını söyleyen TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olacak” diye konuştu.

22 milyar lira

Zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen Karakaş, “Fabrikanın kaba inşaatının 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 itibarıyla ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032’ye kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Marka sonbaharda

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalıştıklarını söyleyen Gürcan Karakaş, “Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız” diye konuştu.

İlk tanıtım Barselona'da

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde sergilenecek olan TOGG, otomotivin mobilite ekosistemine dönüştüğünün habercisi ön gösterim aracı C-SUV modelini ilk kez Avrupa’da dünya arenasına çıkaracak. Bu arada 2028’de de elektrikli hafif ticari araç üretilmesi hedefleniyor.