Yerli otoya tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) bağımsız olarak bir firmaya yaptırdığı araştırmaya göre, tüm hakları Türkiye’ye ait olan yerli otomobili vatandaşların destekleme oranının yüzde 97.6 olduğunu söyledi. Yerli otoyu satın almak isteyenlerin oranının da yüzde 89 olduğunu belirten Varank, “Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55’i araç sahibi. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96.2” dedi. Türkiye’nin Otomobili için para ödenerek sipariş uygulamasının başlamadığını belirten Varank, bunun marka lansmanı sonrası TOGG tarafından yapılacağını söyledi.

Temel 2 ay içinde

Markanın bu yıl belirleneceğini belirten Varank, Bursa Gemlik’te tahsis edilen 1 milyon metrekarelik arazide fabrikanın temelinin de birkaç ay içinde atılacağını söyledi. Varank, “100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar. Otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak” dedi.

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