Türkiye Yerli parmak izi tanıma sistemi mart ayında kullanılmaya başlayacak

Yerli parmak izi tanıma sistemi mart ayında kullanılmaya başlayacak

Türkiye

Yerli parmak izi tanıma sistemi mart ayında kullanılmaya başlayacak

Yeni yerli parmak izi tanıma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, sistemin mart ayı itibarıyla kullanıma başlayacağını da ifade etti.

07 Şubat 2021, Pazar 14:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Biyoteksan firmasının, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ile geliştirdiği yeni yerli parmak izi tanıma sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Son aşamaya gelindiğini duyuran Bakanlık, sistemin mart ayı itibarıyla kullanıma başlayacağını da ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü olan yerli parmak izi tanıma sistemi, mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde kullanılmaya başlanacak.

Türkiye; dünyadaki 7'inci ülke olacak. 

Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7'inci ülke olacak. 

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