Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı

Konya'da faaliyet gösteren AkınRobotics tarafından üretilen Mini Ada adlı robot satışa sunuldu. Online alışveriş sitelerindeki ilanlar üzerinden satışa çıkarılan robota 162 bin 840 lira fiyat biçildi.

12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile de satın alınabilen robotun birkaç gün içerisinde kargo şirketine teslim edileceği belirtiliyor. Dans edebilen, ürün tanıtımı yapabilen robot aynı zamanda karşılama hostesi olarak da kullanılabiliyor.

45 kilogram ağırlığında ve 130 cm yüksekliğinde olan Mini Ada, lityum iyon pilleri sayesinde kesintisiz 8 saat çalışabiliyor. İngilizce, Arapça ve Rusça da kullanılabiliyor Robot, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça olarak kullanılabiliyor.

10 adet motoru ile Mini Ada, kol, kafa, yürüme ve yönelim hareketlerini hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Üzerinde 50 adet sensör bulunan Mini Ada, engelleri fark ederek hareketlerini yönlendirebiliyor. Yerli robot, insanlarla iletişimini ise gövdesine entegre edilmiş 10.1 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran vasıtasıyla sağlıyor.