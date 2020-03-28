Yerli solunum cihazı seri üretime geçecek

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "Mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü.





Bayraktar buna ek olarak şunları da söyledi:

“Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye’de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys’in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye’de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Hep birlikte başaracağız.”



