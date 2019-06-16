Yerli tekstil için dünya kuyruğa girdi

Etkinlik kapsamında kurulan fuarda 300 Türk tekstil markası ve ağırlığı Uzakdoğu ve Rusya olmak üzere 30 ülkeden profesyonel alıcı hazır bulundu.

‘İHRACAT YILDIZI’

Bu yıl 28’inci organizasyonu yaptıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ‘İhracatın Yıldızları’ listesine girdik. Bir önceki yıla oranla ihracat rakamını yüzde 50 artırarak 260 milyon liraya çıkardık. Bu etkinliğimizde 6 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Buradaki işlem hacmi hedefimiz ise 60 milyon dolar civarında” dedi. ALIM GARANTİSİ VAR Fuara katılan üretici firmalardan her birine en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi verdiklerine dikkat çeken Hikmet Eraslan şöyle devam etti: “Çünkü alanında en iyi markaları fuarımıza kabul ediyoruz. Etkinliğimize yurt dışından katılan her bir profesyonel alıcı için en az 15 bin dolarlık alım şartı getirdik. Fuarımıza ilgi hızla artıyor. İhracatı katlıyoruz.”

ULUDAĞ HEYECANI

Dosso Dossi Fashion Show’un Antalya sonrası yeni rotasınının ise Uludağ’ın zirvesi olduğunu anlatan Hikmet Eraslan, “Bursa’ya teksil ve turizm köprüsü kuracağız. Fuarı şehir merkezinde; konaklama, şov ve konserleri dağın zirvesinde yapacağız. Çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturacağı 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de nasıl yapıldığını göstereceğiz” diye konuştu.