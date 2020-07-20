Yerli turist tekstil için de ilaç

Dünyaca ünlü marka yolunda ilerleyen firma çok yakında Yalıkavak, Marmaris, Antalya gibi turizmin kalbi olan yerlerde mağazalar açmayı planlıyor. Bu yıl hedeflerini gerçekleştirecek olan firma, yurt içinden sonra yurt dışında Almanya, İngiltere , Fransa gibi modanın beşiği olan ülkelerde de mağazalar açmayı hedefliyor. Pandemiden sonra kalkan kısıtlamalar ile iç piyasanın canlanmaya başladığını söyleyen Hüseyin Yolcu, bu yaz aylarında yerli turistin tekstile ve turizme ilaç olacağını, evde kalma sürecinde sıkılan insanların tatil yapmak için mutlaka alışveriş yapacaklarını sonrasında da tatil beldelerini dolduracaklarını belirtti. Yurt içi satışlarının hareketlenmeye başladığı için bu kanıya vardığını ifade eden Yolcu, yeni markası Lagranze için "Büyük marka zincirlerinden şimdiden talepler gelmeye başladı" diye konuştu.