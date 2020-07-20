Yerli turist tekstil için de ilaç
Corona virüs salgını nedeniyle duran turizmde normalleşme adımlarıyla birlikte umutlar arttı. Granz Tekstil Başkanı Hüseyin Yolcu, "Beklentilerin aksine yerli turistlerin yaz tatillerine salgın sonrası daha da önem verip rahatlamak için tatil beldelerine akın edeceklerini düşünüyoruz" dedi. Mevcut üretim tesislerini bu yıl daha fazla büyütüp istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yolcu, bu kapsamda Lagranze markasıyla sezon için üretime başladıklarını söyledi.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü marka yolunda ilerleyen firma çok yakında Yalıkavak, Marmaris, Antalya gibi turizmin kalbi olan yerlerde mağazalar açmayı planlıyor. Bu yıl hedeflerini gerçekleştirecek olan firma, yurt içinden sonra yurt dışında Almanya, İngiltere , Fransa gibi modanın beşiği olan ülkelerde de mağazalar açmayı hedefliyor. Pandemiden sonra kalkan kısıtlamalar ile iç piyasanın canlanmaya başladığını söyleyen Hüseyin Yolcu, bu yaz aylarında yerli turistin tekstile ve turizme ilaç olacağını, evde kalma sürecinde sıkılan insanların tatil yapmak için mutlaka alışveriş yapacaklarını sonrasında da tatil beldelerini dolduracaklarını belirtti. Yurt içi satışlarının hareketlenmeye başladığı için bu kanıya vardığını ifade eden Yolcu, yeni markası Lagranze için "Büyük marka zincirlerinden şimdiden talepler gelmeye başladı" diye konuştu.