Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliği, keşkek kazanın yanmasının ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahilinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

TURİSTLER BALKONA ÇIKIP ALKIŞLADI

Yerli ve yabancı turistlerin en çok gezdiği sokaklardan geçen yöresel kıyafetli kadınlar ve davul zurna eşliğinde yürüyen kalabalığa turistlerde katıldı.

Sesleri duyan turistler önce ne olduğunu anlamaya çalıştı daha sonra fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Yöresel oyun oynayan kadınlara Alman turistler ve İngiliz turistler de eşlik etti. Otellerde kalan turistler sesleri duyup balkonlara çıkarak alkış çaldı.

KEŞKEK İKRAM EDİLDİ

Belediye Meydanı’na ulaşan kalabalık, keşkek kazanının etrafında toplandı. Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk meydandan geçen vatandaşlara ve turistlere keşkek ikram etti. Bu sırada çalan davul zurna ile yerli turistlerde oynamayı ihmal etmedi.

Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk geniş bir katılım olduğunu ifade ederek "Bodrum2u Karaova ile buluşurduk. Hem burada yaşayanlar hem de yerli ve yabancı turistlere kültürümüzü tanıtmaya geldi. Etkinliğimize Yörük obaları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız katıldı. 3 gün sürecek olan etkinliğimize tüm Muğla halkını davet ediyorum" dedi.



