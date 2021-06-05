Yerli üretim Realme C21 Türkiye’de satışa çıktı

Xiaomi, OPPO, Vivo ve Samsung gibi isimlerden sonra Türkiye’de telefon üretmeye başlayan Realme, yerli üretim Realme C21 modelini Türkiye’de satışa sundu. Realme C21, arka kısımdaki kare şeklindeki kamera modülüyle genel tasarım açısından C12'ye oldukça benziyor. Akıllı telefonun gövdesi plastikten yapılmış ve arka tarafında iyi bir tutuş sağlayan ince oluklara sahip bir doku var. Bu mat yüzey sayesinde arka panel günlük kullanımda parmak izi bırakmıyor. 5.000 mAh pile rağmen 190 gram ile C21, cepte ağır hissettirmiyor.

Realme C12'den bu yana değişen küçük tasarım detayı, tek hoparlörün yerleşimi. Bu , artık Realme logosunun yanında sol alt köşede arkada oturuyor. Izgaranın yanında, telefon düz bir yüzeye yerleştirildiğinde sesin gelmesini engelleyen küçük bir alan var. Film izlerken veya oyun oynarken, işaret parmağınız hoparlörü kapatabiliyor. Bu da boğuk ve düşük ses yüksekliğine neden olabiliyor. Parmak izi sensörü de arka kısımda yer alıyor ve gayet iyi çalışıyor. Bunu kullanmak istemezseniz, telefonda yüz tanıma sistemi de var.

6,5 inç HD+ LCD panel ilk bakışta yeterince keskin görünüyor,. Ancak biraz daha yakından bakarsınız metin ve simgelerin etrafındaki pürüzlü kenarları görebilirsiniz. Renkler ise biraz fazla doygun görünüyor. LCD ekran, bu fiyat segmentindeki bir akıllı telefon için oldukça iyi, doğrudan güneş ışığı altında net bir şekilde görülebilecek kadar da parlak. Bununla birlikte, herhangi bir içeriği çapraz açılardan görüntülerken parlaklık biraz düşüyor.

Pil ve kameralar dışındaki özelliklerin çoğu, Realme C12 ile aynı kaldı. C21, bu fiyat segmentinde birçok üretici tarafından yaygın olarak kullanılan MediaTek Helio G35 işlemciye sahip. 3 ya da 4 GB RAM ile gelen telefon, 32 GB ya da 64 GB dahili depolama sunuyor. Her ikisi de, microSD kart kullanarak 256 GB'a kadar depolama alanı eklemenize izin veriyor.

Realme UI 2.0 çalıştıran Realme C25'in aksine, C21, Android 10 tabanlı Realme UI 1.0 sunuyor. Biraz eski, ancak HeyFun gibi birkaç Realme uygulaması dışında yazılım oldukça temiz görünüyor.

3GB RAM + 32GB depolama alanıyla uygulamalar arasında geçiş yapmak çoğu zaman sorunsuzdu. Ancak son kullanılanlar ekranından açıldıktan sonra uygulamaların yeniden başlatıldığı durumlar oldu. Ara sıra takılmalara rağmen, deneyim sadece birkaç basit uygulamayı çalıştırmak isteyen sıradan bir kullanıcı için kötü değil. Oyun performansı açısından Realme C21, sıradan oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı. Ancak Asphalt 9: Legends veya CoD: Mobile ile mücadele etti.

Realme C21, ağır 3D oyunları çalıştırmak için tasarlanmadığından, onu esas olarak mesajlaşma, e-postaları kontrol etme, film izleme ve fotoğraf çekmek için kullandık. Gündelik kullanımda, telefonun 5.000 mAh pili iki gün dayanabiliyor. HD video döngü testinde, tek şarjla 24 saatten biraz fazla ayakta kalabildi. Realme C25'in aksine, C21 kutuda 18W şarj adaptörü ile gelmiyor. Bunun yerine, 5.000 mAh pili 30 dakikada yüzde 22'ye ve bir saatte yüzde 44'e kadar şarj eden 10W'lık bir şarj cihazı alıyorsunuz. Telefon %0’dan %100’e 2 saat 19 dakikada çıkabildi.

Önündeki damla çentikte 5 megapiksel selfie kamerası yer alan telefon, arkada üçlü kurulum taşıyor. Burada 13 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel kameralar yer alıyor. Kamera arayüzü duyarlı ama kamera modları arasında geçiş yaparken hafif bir gecikme oluyor.

Fotoğraf kalitesine gelirsek, genel görüntü kalitesi ortalamanın altında. Gün ışığında çekilen fotoğraflar parlak, ayrıntılar ise biraz yetersiz. Arka kamera, otomatik modda bir insan veya nesneyi çekerken renk doygunluğunu artırıyor. Cansız nesneleri çekerken bu olmuyor. Düşük ışıklı fotoğraflarda gren görülebiliyor. Gece modu ise işleri iyileştirmeye pek yardımcı olamadı. Gece modunda çekilen fotoğraflar aşırı doygun renklerle bulanık çıktı. Ayrıca derinlikten yoksun ve düz görünüyorlar. Düşük ışıkta çekilen özçekimlerde de gürültü vardı. Gün ışığında kaydedilen videolar tatmin edici. FHD 30 fps'de çekilen videolar, çerçevenin daha parlak alanlarındaki parlak vurguları sergiliyor. Burada hiçbir stabilizasyon yok, bu da videoları yürürken gerçekten titrek hale getiriyor.

Sonuca bağlayacak olursak, fiyatlandırması göz önüne alındığında, Realme C21, günlük uygulamaları çalıştırmak isteyenler için uygun bir akıllı telefon olabilir.