Bilim & Teknoloji Yerli üretim Redmi 10 Türkiye’de satışa sunuldu

Yerli üretim Redmi 10 Türkiye’de satışa sunuldu

Bilim & Teknoloji

Yerli üretim Redmi 10 Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi’nin Türkiye’deki tesislerinde üretilen Redmi 10, ülkemizde satışa çıktı. İşte Xiaomi Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı…

16 Şubat 2022, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Redmi 10 2022, kısa bir süre önce tanıtıldı. Telefon, 6.5 inç FHD+ çözünürlüklü 90Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 405 ppi piksel yoğunluğu ve Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi mevcut. Cihaz, MediaTek Helio G88 işlemci, 4/6 GB RAM LPDDR4x RAM ve 64/128 GB eMMC depolama seçeneklerinden gücünü alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzünü çalıştırıyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 8 MP selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu mevcut.

USB-C üzerinden şarj olabilen 18W hızlı ve 9W ters şarjı destekleyen model, kutudan 22.5W’luk bir şarj cihazıyla çıkıyor. Son olarak cihazda yüz tanıma özelliği ve yana konumlandırılmış parmak izi okuyucunun bulunuyor.


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