Türkiye Yerli ve milli makineli tüfekte ilk teslimat jandarmaya

Yerli ve milli makineli tüfekte ilk teslimat jandarmaya

Türkiye

Yerli ve milli makineli tüfekte ilk teslimat jandarmaya

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2021, Salı 11:42 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.



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