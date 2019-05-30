Yerli yapay zekadan dünyada büyük başarı

Yerli yapay zeka firması Tazi, Gartner tarafından yayınlanan ve pazardaki trendleri dönüştürme potansiyeline sahip, yüksek teknoloji üreten şirketlerin yer aldığı ‘2019 Cool Vendors in Artificial Intelligence Core Technologies’ araştırma raporunda yer alan dünya çapında dört şirketten biri oldu.

Sürekli olarak ve insandan da öğrenen, aynı zamanda yaptıklarını insanlara da anlatabilen yapay zeka ürünleri sunan Tazi, raporda ‘Cool Vendor’ olarak adlandırıldı. Kullanıcıların duyduğu güveni artırmayı teşvik eden açık makine öğrenimi platformu sayesinde Tazi, bu alanda çalışan diğer global şirketler arasından ayrışarak bu unvanı kazandı. Rapora göre; Tazi’nin temel tasarım yaklaşımı, kullanıcıların güvenini kazanmak ve verilerden öğrenmenin yanı sıra onlardan da bilgi edinmeyi kapsıyor. Tazi’nin açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımı, makine öğrenimi modellerinin, girdilerin, çıktıların ve işletme değerlerinin anlaşılmasını da içeriyor.

Çataltepe: “Küresel olarak makine öğrenimi teknolojisinin kullanımını artıracağız”

Konuyla ilgili konuşan Tazi’nin Kurucu Ortağı ve CEO’su Zehra Çataltepe; “Gartner’in Tazi’yi ve açıklanabilir yapay zekâ platformumuzu ‘Cool Vendor’ olarak takdir etmesinden dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Maliyetli veri bilimi kaynakları gerektirmeyen ve doğrudan iş analistleri tarafından yönetilebilen işletme dostu yaklaşımımızın, küresel olarak makine öğrenimi teknolojisinin kullanımını ve etkililiğini genişletmek ve yaymak için en uygun yol olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.