Yerlisi ucuz ithali cep yakıyor

Vatandaşlar kış aylarının ve yoğun kar yağışlarının ardından fiyatların normalleşmesiyle balığa doyarken, balıkçı esnafı ise balık hallerindeki fiyatlamadan yakınıyor. Balıkçıların kendi tuttuğu balığı aracılar vasıtasıyla hale sattıklarını ve halden de kendilerinin aldığını belirten esnaf, balığın fiyatının denizden tezgaha gelene kadar 2-3 kat arttığını söyledi. Buna bir de maliyetler eklenmiş. Maliyette ise başı yem çekiyor.





YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ

Balıkçılar yem fiyatlarındaki artışın çiftlik balıklarının fiyatlarına yansıdığını belirtiyor. 25 yıldır İstanbul Beşiktaş pazarında balık satışı yapan Oğuz Zarian, hamsi, istavrit gibi yerli balıkların fiyat ortalamasının normal seviyesinde yani 30-40 lira arasında seyrettiğini dile getirdi. Zarian, ithal ve çiftlik balıklarının hal fiyatlarının ise yüzde 100’e varan oranlarda arttığını ifade etti.

YEM DÖVİZE BAĞLI

İthal Norveç somonunun kilogram fiyatının geçen yıl en fazla 80 lira olduğunu hatırlatan Zarian, “Şimdiyse bu balığı 180 liraya satıyoruz. Yine çiftlik balıklarından levrek veya çupranın kilosu geçen yıl 60-70 liralık bir fiyat ortalamasıyla satılırken bu yıl 100-110 liraya yükseldi. Çünkü bu balıkların yem fiyatları döviz kuruna bağlı. Dolayısıyla buradaki bir artış balık fiyatlarını da tetikliyor” diye konuştu.

BARBUN BU DÖNEMDE AZ, FİYATI 150 LİRA CİVARI

Hallerde uygulanan fiyat politikasına “Balık baştan kokmuş” diye tepki gösteren Oğuz Zarian, “Haldekilerin çoğu kafasına göre fiyat belirliyor. 200 liraya satabileceği bir balığa 500 lira istiyor. Bizler ise neredeyse 5-10 liralık bir kâr marjıyla satış yapmaya çalışıyoruz” dedi. Diğer balıkların fiyatlarıyla da ilgili bilgi veren Zarian, bu dönem az olması nedeniyle tekirin kilosunun 100 lirayı, barbunun ise 150 lirayı bulduğunu dile getirdi.

HAMSİ NORMAL SEYRİNDE

İsmini vermek istemeyen başka bir balıkçı esnafı ise şunları söyledi:

“Mevsimlik balıkların fiyatları gayet uygun. Vatandaş bol bol balık yiyor. Hamsinin kilosu 25-35 TL, istavrit 30 TL, mezgit 15-25 TL arasında. Daha ne olacak? Balık fiyatları olduğu yerde sayıyor. Maliyet artışlarını tam olarak fiyatlara yansıtamıyoruz. Bizim kazandığımız çok fazla bir şey yok.”

HAMMADDE YÜZDE 300 YÜKSELDİ

Yem üreticisi Gürdal Yem’in sahibi Durdu Gürdal da balık yemlerindeki tüm hammaddelerin yurtdışından temin edildiğini söyledi. Bu nedenle fiyatların çok yükseldiğini belirten Gürdal, şöyle devam etti:

“Balık yeminde kullanılan sadece bir ürün olan rendelik tavuk ununun fiyatı 8 bin lira yani yaklaşık 600 dolar. Geçen yıl bu fiyatın 4’te biri kadardı ve bu sadece bir ürünün fiyatı. Balık yeminde yemin türüne göre bir sürü ürün kullanılıyor ve her şeyde yüzde 200-300 artış var. Türkiye’de üretim yok. Gübre, mazot, elektrik giderleri vs. artınca hal böyle oldu. 3 gün önce aldığım bir hammadde 490 lirayken bugün 520 liraya alamıyorum.”