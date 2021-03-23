Yeşil çay diyeti ile birlikte 1 haftada kilo vermek mümkündür. 1 haftada istenilen kilo seviyesine yeşil çay diyeti ile inmek mümkündür. Yeşil çay diyeti pek çok kişi tarafından uygulanmış ve önerilmiş olan bir diyettir.

YEŞİL ÇAY DİYETİ LİSTESİ: YEŞİL ÇAY DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yeşil çayın pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bitkisel çaylar arasında en faydalı çaylardan olan yeşil çay aynı zamanda zayıflamayı da sağlamaktadır. Yeşil çay diyeti ile birlikte kilo verenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Eğer siz de fazla kilolarınızın olduğunu düşünüyorsanız yeşil çay diyetini uygulayarak hızlı bir şekilde kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Yeşil çay diyeti metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki zararlı toksinlerden arınmanızı sağlamaktadır.

Metabolizmayı harekete geçiren bir diyet olduğundan dolayı metabolizması yavaş çalışan kişiler tarafından da yine yeşil çay diyeti uygulanmaktadır. Yeşil çay diyeti düzenli bir şekilde uygulanırsa hızlı sonuçlar almak mümkündür. Yeşil çay diyeti en çok tercih edilen diyetlerin başında yer almaktadır. Kısa sürede büyük sonuçlar verdiğinden dolayı yeşil çay diyeti insanlar tarafından da paylaşılan bir diyettir.

Yeşil çay diyeti listesi hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Bundan dolayı deneyenlerin sayısı artmıştır. Yeşil çay diyetinde önemli olan nokta ise sudur. Su tüketmek bu diyette en önemli detaylar arasında yer alır. Çünkü yeşil çay diyeti ile vücut hem toksinlerden arınır hem de kilo verir. Vücudun zararlı toksinlerden ve serbest radikallerden hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlamak amacı ile yeşil çay diyeti yaparken mutlaka su da tüketmeniz gerekiyor.

Bu diyet aslında bir detoks suyundan oluşmaktadır. Özellikle geceleri hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak olan yeşil çay diyeti deneyenler tarafından tavsiye edilmektedir. Yeşil çay diyetini yaparken günde en az 1.5 litre su tüketmeniz gerekiyor. Bu su tüketimini uzman diyetisyenler tarafından öğünlere bölecek şekilde oluşturmanız önemli kılınmıştır. Bu şekilde yeşil çay diyeti ile hızlı ve etkili bir kilo vermeniz mümkündür. Yeşil çay diyeti sayesinde zararlı toksinlerinizden de arınacaksınız. Yeşil çay diyeti toplam 3 öğünden oluşur. Bu öğünler arasında açlığınızı bastırmak için ara öğünler de yer almaktadır. Yeşil çay diyeti listesi aşağıdaki gibidir,

Kahvaltı

Kahvaltı bu öğünde neredeyse en önemli öğündür. Kahvaltı da 2 yumurta beyazı ile hazırlanmış olan omlet ve 1 bardak yeşil çay. Yeşil çayı mutlaka şekersiz tüketmeniz gerekmektedir. Bunun yanın da ise yarım olacak şekilde greyfurt ya da greyfurt yoksa portakal veya elma da tüketebilirsiniz.

Öğle Yemeği

Öğle yemeğinde de mutlaka 1 kase salata tüketin. Salatanın yanında da 1 kutu konserve balığının yarısını tüketin. Yanın da yine 1 çay bardağı yeşil çay şekersiz olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Ara Öğün

Öğle yemeğinden sonra ara öğün tercih edebilirsiniz. Ara öğün için 1 kase light yoğurt ve 1 tane de meyve tüketebilirsiniz.

Akşam Yemeği

100 gram tavuk eti ile birlikte 1 tabak sebze yemeği ve yine yanın da şekersiz olacak şekilde yeşil çay tüketin.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Yeşil çay diyeti ile birlikte 1 haftada 4 kilo vermek mümkündür. Yalnız burada önemli detay ise diyet esnasında mutlaka su tüketmenizdir.