Yeşil çay yüz maskesinin cilde faydaları saymakla bitmiyor. Ciltte yer alan siyah noktaları da geçirmek açısından yeşil çay yüz maskesi genel olarak önerilen yüz maskeleri arasında yer almaktadır.

Yeşil çay yüz maskesi yapımı son derecede kolaydır. Bundan dolayı herkes tarafından yapılabilir bir yüz maskesidir.

YEŞİL ÇAY YÜZ MASKESİ YAPIMI: YEŞİL ÇAY YÜZ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yeşil çay yüz maskesi yapımı basittir. Bunun için bazı malzemelere ihtiyacınız vardır. Yeşil çay maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekildedir;

- Kullanılmış iki tane sallama yeşil çay

- 2 tatlı kaşığı bal

- Limon suyu

Bütün bu malzemelere sahip olduktan sonra artık yeşil çay maskesini yapmamanız için bir neden yok. Yeşil çay maskesi bir yüz temizleyen tonik olarak da bilinmektedir. İlk olarak yeşil çay maskesi yapmak için daha önce kullanılmış olan sallama iki tane yeşil çay poşetini kesin. İçindeki çayları çıkarın. Bu çıkarmış olduğunuz çayların üzerine iki tatlı kaşığı bal ilave edin. 2 tatlı kaşığı bal ilave ettikten sonra biraz karıştırın. Bir müddet karıştırdıktan sonra üzerine bir miktar da limon suyu ekleyebilirsiniz.

Bir miktar da limon suyu ekleyerek bu limon suyunu karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra yüzünüze bu maskeyi uygulamadan önce ılık bir su ile yıkamalısınız. Daha sonra yüzünüze bu karışımı sürün. Yaklaşık olarak 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü tekrardan ılık bir su yardımı ile temizleyebilirsiniz. Yeşil çay maskesini haftada bir ya da en fazla iki defa uygulayabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi bir cilde sahip olabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY YÜZ MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Yeşil çay yüz maskesini uygulamak için yüzünüzün temiz olması gerekmektedir. Yüzünüzü ılık su ile temizledikten sonra bu noktadan itibaren bir pamuk yardımı ya da direkt olarak da sürebilirsiniz. Pamuk yardımı ile karışımı pamuğa ilave edebilir ve bu şekilde yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüzünüzün her tarafına bu karışımı pamuk yardımı ile sürdükten sonra yeşil çay yüz maskesini 10 dakika bekletin.

YEŞİL ÇAY YÜZ MASKESİ FAYDALARI NELERDİR?

1) Sivilceleri Geçirir

Yeşil çay yüz maskesinin en büyük faydaları arasında sivilceleri doğal yollardan geçirmesi gelir. Sivilceler özellikle ergenlik döneminde oldukça fazladır. Ergenlik döneminde çoğalan sivilceleri geçirmek için yeşil çay yüz maskesini düzenli olarak yüz maskesi yapabilirsiniz.

2) Cilt Gözeneklerini Tedavi Eder

Cilt gözenekleri çeşitli sebeplere bağlı olarak kötü bir hal alabilir. Cilt gözeneklerini doğal yollardan tedavi etmek için yeşil çay yüz maskesini uygulamak mümkündür. Cilt gözeneklerini doğal yollardan açan yeşil çay yüz maskesi aynı zamanda cildin ihtiyaç duyduğu nemi de verir.

3) Cildin Sıkılaşmasını Sağlar

Cildin daha güzel görünmesini sağlayan yeşil çay yüz maskesi cildin sıkışmasını sağlar. Böylece cilt daha güzel görünür. Cildin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan yeşil çay yüz maskesi genel olarak da önerilmektedir.

4) Cilt Lekelerini Giderir

Cilt lekelerini de gideren bir maskedir. Yeşil çay yüz maskesi cildi besler. Cilt lekeleri siyah nokta ve benzeri gibi lekeleri de temizler. Cilt lekelerini doğal yollardan temizlemek isteyenler için yeşil çay önerilir.