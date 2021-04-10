Kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı sonucunda toprağımız hızla kirleniyor. Kirlenen toprağın ekilen bitkilerle temizlenmesine fitoremediasyon deniliyor. Yeşil ıslah diye de adlandırılabilecek bu çalışmada topraktaki kimyasallar ekilen bitkilerin kök ya da yapraklarında biriktirilerek uzaklaştırılıyor. Bu öyle kısa sürede olmuyor. Belediyeler ekonomik ve ekolojik olan, uygulanan bölgenin yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayan fitoremediasyonun avantajından yararlanmak için çalışmalı.

Süs bitkileriyle fitoremediasyon için yapılan araştırmalarda alyssum, aynısefa, gülhatmi, kına çiçeği, kadife çiçeği ve buz çiçeğinin oldukça iç açıcı sonuç verdiği belirtilmiş. Bunlar kolay yetiştirilen ve çoğaltılan çiçekler. Bu çiçeklerin eskiden bahçelerden eksik edilmemesinin nedeni de kadim bir bilgi olmalı. Süs bitkisi olarak kullanılan su kamışının da sudaki etkisi incelenmiş. Kök, gövde ve yapraklarında fazla ağır metalleri biriktirdiği belirlenmiş.

NİSAN GÖREV LİSTESİ

1- Bahçede yabani otları kontrol altında tutmak gerekiyor. Malçlama, yani yabani otlarla ışığın bağlantısını kesmek en iyi yöntem. Küçük alanlarda karton, saman gibi malzemelerle toprağı örterek malçlama yapabilirsiniz.

2- Martta ekilen tohumlardan elde edilen fideler, bahçeye aktarılabilir. Açık havada dayanıklı yıllık çiçeklerin tohumları ekilebilir. Petunyalar, zinyalar, kadife çiçekleri....

3- Ev bitkilerine verilen suyu artırma zamanı geldi.

4- Bahçedeki çalı bitkilerine ve güllere uygun besinler verilebilir. Alyssum Kadife Çiçeği Petunya

5- Yeni çimleri ekmek veya bozulan alanları onarmak için de nisan uygun.