Yeşil kampüsüyle dünya listesinde
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.
24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de sıralamada yer aldı. HKÜ, dünyanın en yeşil ve çevreci 375’inci üniversitesi seçildi. ‘Yerleşke ve Altyapı’ kategorisinde 190’ıncı sırada bulunan HKÜ, Türkiye’den listeye giren tüm üniversiteler arasında 26’ncı sırada yer aldı. HKÜ, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 3’üncü oldu.
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