Yeşil kampüsüyle dünya listesinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de sıralamada yer aldı. HKÜ, dünyanın en yeşil ve çevreci 375’inci üniversitesi seçildi. ‘Yerleşke ve Altyapı’ kategorisinde 190’ıncı sırada bulunan HKÜ, Türkiye’den listeye giren tüm üniversiteler arasında 26’ncı sırada yer aldı. HKÜ, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 3’üncü oldu.