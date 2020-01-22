Yeşil mercimek çorbası tarifi: Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

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Yeşil mercimek çorbası tarifi

Yeşil mercimek çorbası yapılışı

- Yeşil mercimek 2/3 su bardağı

- 6 su bardağı su

- 1 orta boy soğan

- 4 yemek kaşığı margarin ve tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 1/4 çay bardağı pirinç

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 2 ince dilim bayat ekmek

- 1/2 tatlı kaşığı kırmızı biber

Yeşil mercimek çorbası yapılışı

Mercimekler yıkanır. 1 su bardağı su ile en az 5 - 6 saat önceden ıslatılır. Soğanı soyup yıkanır ve ince ince doğranır. Yağla birlikte tencereye koyulur ve kavrulur. Un eklenir rengi değişene kadar kavrulur. Pirinç yıkanır, mercimek ve kalan su ile birlikte tenceredeki karışıma eklenir, kaynayıncaya kadar pişirilir. Blenderdan geçirip içine tuz eklenir ve tekrar ateşe koyulur. Yumurta ayrı bir kapta sütle birlikte iyice çırpılır. Yumurtalı süte sıcak çorbadan biraz ilave edilir ve yine çırpılır, çorbaya yavaş yavaş sürekli karıştırılarak eklenir. Kaynayana kadar pişirilir. Diğer yandan, ekmeğin 1 cm iriliğinde doğranır ve tepsiye dizilir. Fırında pembeleşinceye kadar kızartılır. Çorbayı üzerine kızarmış ekmek ve kırmızı biber serperek servis edilir.

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