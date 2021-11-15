Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan yeşil mercimek salatası tarifi, tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yeşil mercimek salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ

Yeşil mercimek salatası malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

5-6 taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım su bardağı nar tanesi

Sos için

1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

YEŞİL MERCİMEK SALATASI YAPILIŞI

Öncelikle mercimekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Ardından tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Daha sonra haşlanan mercimekleri süzerek bir kaseye alın. Taze soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotu, nar tanesi ekleyip harmanlayın.

Zeytinyağı, tuz, karabiber, ve limon suyunu bir kapta karıştırın ve salatanın üzerinde gezdirin. Tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın.



