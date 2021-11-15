Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Yeşil mercimek salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Hem diyet listelerinin vazgeçilmezi hem de birçok yemeğin yanına yakışan yeşil mercimek salatası tarifi, enfes bir lezzet. Peki, yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yeşil mercimek salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Kasım 2021, Pazartesi 15:30 Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan yeşil mercimek salatası tarifi, tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yeşil mercimek salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ
Yeşil mercimek salatası malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 5-6 taze soğan (ince doğranmış)
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım su bardağı nar tanesi
Sos için
- 1-2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1-2 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz
- Karabiber
YEŞİL MERCİMEK SALATASI YAPILIŞI
Öncelikle mercimekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Ardından tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Daha sonra haşlanan mercimekleri süzerek bir kaseye alın. Taze soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotu, nar tanesi ekleyip harmanlayın.
Zeytinyağı, tuz, karabiber, ve limon suyunu bir kapta karıştırın ve salatanın üzerinde gezdirin. Tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın.