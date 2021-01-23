Yeşil papağanın birçok alt türü bulunmaktadır. Genellikle göç etmeyen hayvanlardan olarak bilinir. Papağan türlerinin en konuşkan türlerinden bir tanesidir. Yeşil papağanlar daha çok evlerde yaşamaktadırlar. Konuşmaya en meyilli olup en hızlı konuşan kuş türleri arasındadır. Hem doğada hem de evde yaşayabilmeleri ile ünlü hayvanlardır. Bundan dolayı yeşil papağanlar egzotik tür olarak bilinirler. Yeşil papağanın türleri 1970 yılından sonra iyice artmıştır. 1970 yılından itibaren artık Avrupa'da yaşamaya başlamışlardır. En eğlenceli sosyal hayvanlardan birisi olarak bilinmektedir.

Bu papağan türlerinin ülkemizde nasıl geldikleri de kesinlikle bilinmeyen bir diğer detaydır. Türkiye'ye yayıldıkları andan itibaren sürekli olarak sayılarını çoğaltma eğilimindedirler. Yeşil papağanlar ülkemizde de en fazla satılan papağan türlerinden bir tanesidir. Bir takım yapılan araştırmalar ile birlikte ülkemize yeşil papağanların gelmesinin sebebi küresel ısınma olarak bilinmektedir. Küresel ısınma nedeni ile daha soğuk yerlerde yaşamak isteyenler iklim olarak ülkemizi tercih etmişlerdir. Ülkemizde eskisi kadar kışların sert geçmediğinden dolayı bu papağan türleri ülkemizde daha çok bulunmaktadırlar. Ilıman iklimleri daha çok seven papağan türlerindendir.

Yeşil papağanın tüyleri adından da anlaşılacağı üzere yeşildir.

Yeşil papağanın gagaları kırmızı renginden oluşmaktadır.

Erkek yeşil papağanlar siyah boyun halkası bulunan kuşlardan oluşur.

Dişi olan yeşil papağanlarda ise herhangi bir şekilde boyun halkası bulunmamaktadır.

Kuyrukları oldukça uzundur. Bir erişkin yeşil papağanın kuyruk boyu 40 cm kadar olabilmektedir.

Yeşil papağanların tek bir kanadının uzunluğu ise 15 ila 18 cm arasında değişmektedir.

Oldukça hızlı uçma özellikleri bulunmaktadır. Bundan dolayı doğada diğer hayvanlara yem olma olasılığı da düşüktür.

Kanatları oldukça güçlüdür. Uçarken kanatlarını çok güçlü çırparlar. Bundan dolayı uçarken kanatlarının seslerini duymak mümkündür.

Yeşil papağanın genellikle kuyrukları kendi uzunluğundan daha fazladır.

Tomurcuk yiyerek beslenirler.

Renkleri yeşil olduğundan dolayı doğada kolayca kamufle olma özellikleri bulunmaktadır. Ağaçların içlerine kadar girerek kendini diğer tehlikeli kuş türlerinden kolayca koruyabilirler.

Yeşil papağanlar istilacı bir tür kuşudur. Bulundukları bölgedeki diğer kuşların yuvalarına zarar vermektedirler.

Karga ve güvercinlerin ağaçlarda yapmış oldukları yuvalara sahip olurlar.

Yeşil papağan kuşunun yaşadığı yerlerden olarak Doğu Asya, Nepal, Hindistan, Orta Afrika olarak bilinmektedir. 1970 yılından sonra bu papağan türü artık yönünü Kuzey'e de çevirmiştir. Böylelikle bu yaşadığı coğrafyalardan hariç Orta Avrupa'da da oldukça fazla görülmektedir. Yeşil papağanlar ülkemizde de yaşamaktadırlar. Ülkemizde 1000'i aşkın yeşil papağan olduğu bilinmektedir.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Yeşil papağanlar daha çok meyve yiyerek beslenirler. Meyvenin yanı sıra tohumlar ile de beslenmektedirler. Yeşil papağanlar fındıkta tüketmektedirler. Yeşil papağanlar kendinden küçük olan kuş türlerini de öldürerek yerler. Aynı zamanda yeşil papağanlar solucanlar ve doğada yer alan bir takım böcekleri de avlayarak yerler. Yeşil papağanlar ayrıca ağaçlarda ki kestaneleri de oldukça fazla sevmektedir. Ağaçlardan yere düşen kestaneleri ayıklayarak yerler. Aynı zamanda meşe palamutları ile de beslenirler.



