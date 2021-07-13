Yarışmaya başvuran eserler, Karikatürcüler Derneği Başkanı ve Karikatürist Metin Peker, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Karikatürist Şevket Yalaz, Yeşilay Etkinlik Birimi Müdürü ve Karikatürist Özcan Çalışkan ve 4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Birincisi Fethi Gürcan Mermertaş’tan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verildi. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi de 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Yeşilay, 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 44 bin TL ödül dağıttı.