Yeşilay 5. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele için geliştirdiği projelerden biri olan ve yoğun ilgi gören Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni dünyanın farklı yerlerinden karikatür sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışmanın kazananlarının açıklandığı tören çevrim içi olarak yapıldı. “Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar” temasıyla düzenlenen yarışmaya 69 ülkeden bin 88 katılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Birincilik ödülünün sahibi Türkiye’den Gökçen Çukadar, ikincilik ödülünün sahibi Küba’dan Aristides Hernandez Guerrero, üçüncülük ödülünün sahibi ise Brezilya’dan Ray Costa Nascimento olurken; İran’dan Ehsan Ganji, Mehdi Azizi ve Tayland ’tan Anya Orlova başarı ödülüne layık görüldü. Mazhar Osman Özel Ödülü ise Türkiye’den Kürşat Zaman’a verildi.
13 Temmuz 2021, Salı 14:34 Son Güncelleme:
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Yarışmaya başvuran eserler, Karikatürcüler Derneği Başkanı ve Karikatürist Metin Peker, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Karikatürist Şevket Yalaz, Yeşilay Etkinlik Birimi Müdürü ve Karikatürist Özcan Çalışkan ve 4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Birincisi Fethi Gürcan Mermertaş’tan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verildi. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi de 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Yeşilay, 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 44 bin TL ödül dağıttı.