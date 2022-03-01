Yeşilay Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Yeşilay Haftası sözleri ve şiirleri 2022
Yeşilay Haftası toplumun her türlü bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve bu konuya karşı farkındalık kazandırılması amacıyla her yıl etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Yeşilay Haftası boyunca öğrenciler alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığın yol açtığı zararlar anlatılıyor halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. İşte konuyu en güzel biçimde anlatan Yeşilay Haftası sözleri ve şiirleri…
01 Mart 2022, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Her yıl mart ayında kutlanan Yeşilay Haftası için özellikle okullarda birçok program organize ediliyor. Birçok bağımlılığın henüz küçük yaştayken başlaması nedeniyle okullarda öğrenciler aktif olarak görevlendiriliyor, şiirler okunuyor tiyatro gösterilileri düzenleniyor, Yeşilay Haftası sözlerinin olduğu panolar hazırlanıyor. Peki, Yeşilay Haftası nedir, ne zaman kutlanır? İşte konunun detayları...
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?
Yeşilay Haftası her yıl 1 Mart ile 7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Yeşilay’ın tarihi ise yüz yıldan eski bir zamana dayanıyor. “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulan Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında işgal güçlerinin halk arasında uyuşturucu madde ve alkolü yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilmiştir.
Yeşilay’ın kuruluşu ise dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da gerçekleşmiştir.
İsmi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilen "Hilal-i Ahdar" 1934 senesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.
Kuruluşundan bugüne bağımlılık çeşitleri artış gösterdikçe, Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra uyuşturucu madde, sigara, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.
YEŞİLAY HAFTASI SÖZLERİ
- Dumanını yel, parasını el alır, zehri sana kalır.
- Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin
- Uyuşturucu merakla başlar, ölümle biter.
- Belaların en büyüğü sarhoşluktur. (Jefferson)
- Yeşilay içene değil, içilen zehirlere karşıdır.
- Maddeyi Kabul Etmek Kolay, Bırakmak Zordur
- Sevginin boşluğunu zehir ile doldurmayın
- Akıllı adamların tek içkisi sudur. (Thoreau)
- Beynini uyuşturursan, sana nasıl yardım edebilir ki?
- Samanı ateşten, gençliği kumardan koruyunuz.
- Sağlıklıyız, Mutluyuz, Gelecekten Umutluyuz
- İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.
- Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.
- Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
- Bağımlılığın denemesi olmaz
- Bağımsız Ol, Saygın Ol
- İçki aile bütçesini eritir.
- İçki ocak söndür. (Tatar Atasözü)
- İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
- Sigara kanserle kardeştir.
- İçki güldürür, süründürür, öldürür.
- Duvarı nem, insanı bağımlılık yıkar.
- İçki içen bir baba, ailesini sokar girdaba.
- İçki, şişede durduğu gibi durmaz.
- İçki arkadaşları düşman eder. (Prof. Dr. F. Kerim Gökay)
- İçki girince, akıl çıkar. (Fransız Atasözü)
- Zararlı Alışkanlıklardan En Güzel Korunma Yolu: Hiç Başlamamaktır
- Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer. (İspanyol Atasözü)
- İçki alışkanlığı, toplumsal bir vebadır. (Ahmet Emin Yalman)
- Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış. (Türk Atasözü)
- Alkol, uyuşturucu, sigara öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.
- İçki, korkağı cesur; cesuru küstah eder. (Refik Halit Karay)
- Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır. (Abdülhak Hamid)
- İçkinin bağırdığı yerde, ahlak ve utanç susar. (W. Chaucer)
- Zordur içenin kahrını çekmek, sonunda kesindir terk edilmek.
- Şarap mideye oturunca, artık söz unutulur. (Alessandro Menzoni)
- Ey içki, eğer senin adın yoksa, sana ‘iblis’ adını verelim. (W. Shakespeare)
- İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz. (Abraham Lincoln)
- İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir. (Henry Ford)
- İsterse başka ulusları mutlu etsin, alkol bizim düşmanımızdır. (Prof. Dr. Sadi Irmak)
- İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir. (Çin Atasözü)
- Kötü alışkanlık insanı bitiren sinsi bir hastalık gibidir. Siz onu bırakmadıkça o sizi asla bırakmaz.
- Kadeh içinde, deniz içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur. (Alman Atasözü)
YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ
YEŞİLAY
Sigaranın dumanından,
İçkilerin zararından,
Uyuşturan zehirlerden,
İnsanları sen korursun.
Sakatlığa sebep olan
Ölüme kadar ulaşan
Sarhoşların kazasından,
İnsanları sen korursun.
Yeşilaylı bayrakların
Üstümüzde dalgalansın.
Sağlık dolu rüzgarların
Eksilmeden esip dursun.
Kıymet ÖZDEMİR
SAĞLIĞA ZARAR
Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?
Eroin, kokain, esrar,
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün;
İnsan, iki kez mi doğar?
Kâzım SAYMALI
YEŞİLAY HAFTASI
Yeşil temiz bir hilal
Yepyeni doğmuş gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmuş gibi.
Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay’ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.
İçkinin baş düşmanı,
Bu yeşilaycılardır.
Savaşları durmadan,
Sürüp gider yıllardır.
İ. Hakkı TALAS
KURTULUŞ
Sigaradan tavanları sararmış
Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.
Tutulanlar kurtulmayı ararmış.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
Bıraktın mı eve ekmek parası?
Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?
Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…
İçki birçok felakete yol açar.
Bir değil de binler çeşit dert açar.
Aklı olan bu zehirden tez kaçar.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
YEŞİLAY
İçki, kumar tutkusu,
İnsanları mahveder
Yeşilay buna karşı
Sürekli savaş eder.
Gönüllü bekçisidir.
İnsani değerlerin.
Onun mutluluğudur,
Mutluluğu fertlerin
Yardımcı olmalıyız,
Biz bu sosyal kuruma
Karakterli bir gençlik,
Kazandırır yurduma
YEŞİLAY
Geldi yine bak Yeşilay Haftası
İçki düşmanlarının yüzü güldü
Dolup boşalırken bu şerbet tası
İnsanların yüzlerine kan geldi
İçki yerine süt, ayran içmeli
Bol bol üzüm, elma, armut yemeli
Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli
Süt içenlerin tümüne can geldi
İçki evleri temelinden yıkar
İnsanı birbirine düşman eder
Kişi bilincini yok edip gider
Bol meyve yiyenlere derman geldi
Etem Ütük
YEŞİLAYCI
Kaptırma kendini eğri yollara,
Ömrünce iyiyi, güzeli ara
Önce sağlığına, sonra kesene
Her adım başında takılır çelme.
Elbet zararlıdır sigara, içki
Sonunda pişmandır içenler belki
Türlü felaketler içinden doğar
Onun kadar büyük bir düşman mı var?
Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım
Başımda sapasağlam duruyor aklım
B.G. Şavlı
YEŞİLAY
Düşmanların içinde
İçki en korkunç olanı!
Bin dokuz yüz yirmide
Yeşilay Derneği’ni
Kurmuştur Mazhar Osman.
Zehir çabuk öldürür,
İçkiler yavaş yavaş.
Kimi zehir öldürür,
Kimi gözden döker yaş.
Sofrada tek içkiye
Yer ayırma arkadaş!
M.Necati ÖNGAY