Her yıl mart ayında kutlanan Yeşilay Haftası için özellikle okullarda birçok program organize ediliyor. Birçok bağımlılığın henüz küçük yaştayken başlaması nedeniyle okullarda öğrenciler aktif olarak görevlendiriliyor, şiirler okunuyor tiyatro gösterilileri düzenleniyor, Yeşilay Haftası sözlerinin olduğu panolar hazırlanıyor. Peki, Yeşilay Haftası nedir, ne zaman kutlanır? İşte konunun detayları...

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Yeşilay Haftası her yıl 1 Mart ile 7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Yeşilay’ın tarihi ise yüz yıldan eski bir zamana dayanıyor. “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulan Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında işgal güçlerinin halk arasında uyuşturucu madde ve alkolü yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Yeşilay’ın kuruluşu ise dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da gerçekleşmiştir.

İsmi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilen "Hilal-i Ahdar" 1934 senesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.

Kuruluşundan bugüne bağımlılık çeşitleri artış gösterdikçe, Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra uyuşturucu madde, sigara, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

YEŞİLAY HAFTASI SÖZLERİ

Dumanını yel, parasını el alır, zehri sana kalır.

Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin

Uyuşturucu merakla başlar, ölümle biter.

Belaların en büyüğü sarhoşluktur. (Jefferson)

Yeşilay içene değil, içilen zehirlere karşıdır.

Maddeyi Kabul Etmek Kolay, Bırakmak Zordur

Sevginin boşluğunu zehir ile doldurmayın

Akıllı adamların tek içkisi sudur. (Thoreau)

Beynini uyuşturursan, sana nasıl yardım edebilir ki?

Samanı ateşten, gençliği kumardan koruyunuz.

Sağlıklıyız, Mutluyuz, Gelecekten Umutluyuz

İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.

Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.

Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.

Bağımlılığın denemesi olmaz

Bağımsız Ol, Saygın Ol

İçki aile bütçesini eritir.

İçki ocak söndür. (Tatar Atasözü)

İçki bütün kötülüklerin anasıdır.

Sigara kanserle kardeştir.

İçki güldürür, süründürür, öldürür.

Duvarı nem, insanı bağımlılık yıkar.

İçki içen bir baba, ailesini sokar girdaba.

İçki, şişede durduğu gibi durmaz.

İçki arkadaşları düşman eder. (Prof. Dr. F. Kerim Gökay)

İçki girince, akıl çıkar. (Fransız Atasözü)

Zararlı Alışkanlıklardan En Güzel Korunma Yolu: Hiç Başlamamaktır

Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer. (İspanyol Atasözü)

İçki alışkanlığı, toplumsal bir vebadır. (Ahmet Emin Yalman)

Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış. (Türk Atasözü)

Alkol, uyuşturucu, sigara öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.

İçki, korkağı cesur; cesuru küstah eder. (Refik Halit Karay)

Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır. (Abdülhak Hamid)

İçkinin bağırdığı yerde, ahlak ve utanç susar. (W. Chaucer)

Zordur içenin kahrını çekmek, sonunda kesindir terk edilmek.

Şarap mideye oturunca, artık söz unutulur. (Alessandro Menzoni)

Ey içki, eğer senin adın yoksa, sana ‘iblis’ adını verelim. (W. Shakespeare)

İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz. (Abraham Lincoln)

İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir. (Henry Ford)

İsterse başka ulusları mutlu etsin, alkol bizim düşmanımızdır. (Prof. Dr. Sadi Irmak)

İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir. (Çin Atasözü)

Kötü alışkanlık insanı bitiren sinsi bir hastalık gibidir. Siz onu bırakmadıkça o sizi asla bırakmaz.

Kadeh içinde, deniz içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur. (Alman Atasözü)

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY

Sigaranın dumanından,

İçkilerin zararından,

Uyuşturan zehirlerden,

İnsanları sen korursun.

Sakatlığa sebep olan

Ölüme kadar ulaşan

Sarhoşların kazasından,

İnsanları sen korursun.

Yeşilaylı bayrakların

Üstümüzde dalgalansın.

Sağlık dolu rüzgarların

Eksilmeden esip dursun.

Kıymet ÖZDEMİR

SAĞLIĞA ZARAR

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar,

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün;

İnsan, iki kez mi doğar?

Kâzım SAYMALI





YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal

Yepyeni doğmuş gibi.

Ak bir bayrak üstüne

Gelip de konmuş gibi.

Bu bayrağın vatanı,

İnananların kalbi,

Yeşilay’ın altında

Hepsi kaynaşmış gibi.

İçkinin baş düşmanı,

Bu yeşilaycılardır.

Savaşları durmadan,

Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

KURTULUŞ

Sigaradan tavanları sararmış

Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.

Tutulanlar kurtulmayı ararmış.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.

Bıraktın mı eve ekmek parası?

Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?

Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…

İçki birçok felakete yol açar.

Bir değil de binler çeşit dert açar.

Aklı olan bu zehirden tez kaçar.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.





YEŞİLAY

İçki, kumar tutkusu,

İnsanları mahveder

Yeşilay buna karşı

Sürekli savaş eder.

Gönüllü bekçisidir.

İnsani değerlerin.

Onun mutluluğudur,

Mutluluğu fertlerin

Yardımcı olmalıyız,

Biz bu sosyal kuruma

Karakterli bir gençlik,

Kazandırır yurduma

YEŞİLAY

Geldi yine bak Yeşilay Haftası

İçki düşmanlarının yüzü güldü

Dolup boşalırken bu şerbet tası

İnsanların yüzlerine kan geldi

İçki yerine süt, ayran içmeli

Bol bol üzüm, elma, armut yemeli

Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli

Süt içenlerin tümüne can geldi

İçki evleri temelinden yıkar

İnsanı birbirine düşman eder

Kişi bilincini yok edip gider

Bol meyve yiyenlere derman geldi

Etem Ütük

YEŞİLAYCI

Kaptırma kendini eğri yollara,

Ömrünce iyiyi, güzeli ara

Önce sağlığına, sonra kesene

Her adım başında takılır çelme.

Elbet zararlıdır sigara, içki

Sonunda pişmandır içenler belki

Türlü felaketler içinden doğar

Onun kadar büyük bir düşman mı var?

Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım

Başımda sapasağlam duruyor aklım

B.G. Şavlı

YEŞİLAY

Düşmanların içinde

İçki en korkunç olanı!

Bin dokuz yüz yirmide

Yeşilay Derneği’ni

Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir çabuk öldürür,

İçkiler yavaş yavaş.

Kimi zehir öldürür,

Kimi gözden döker yaş.

Sofrada tek içkiye

Yer ayırma arkadaş!

M.Necati ÖNGAY



