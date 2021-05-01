Magazin Yeşilçam dizisi ile ilgili müjdeli haber!

Yeşilçam dizisi ile ilgili müjdeli haber!

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Yeşilçam dizisi ile ilgili müjdeli haber!

Dijital platformda yayınlanan Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünü paylaştıkları Yeşilçam dizisi izleyenlerine müjde!

01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:19 Son Güncelleme:
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Senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün yazdığı Yeşilçam dizisinin ilk sezonu kısa bir süre önce yayınlanmaya başladı. 2’şer bölüm halinde yayınlanan Yeşilçam'ın 2. sezonunun da çekimlerine başlandığını, dizinin yönetmeni Çağan Irmak yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam’da, Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Semih Ateş’in, ailesi olarak bildiği sinema dünyasında yaşadığı zorlu yolculukta karşılaştığı olaylar anlatılıyor. 1960’lar Türkiye’sinin gölgesinde, altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam’da bir yapımcı olan Semih Ateş, hikayeler olmadan yaşayamayan, sinemadan gözü dönen, ‘film çekemezsem ölürüm ben’ diyen hırslı bir prodüktördür.

Çağatay Ulusoy’un oyunculuğu izleyiciden övgü dolu yorumlar alırken, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de dizinin öne çıkan isimleri oldular. 

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