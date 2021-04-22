Çağan Irmak'ın yönettiği ve Çağatay Ulusoy'un başrol oynadığı "Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı" dizisi bugün BluTV'de izleyici ile buluşuyor. Bu dizi izleyicileri 1960'lı zamanlara, Yeşilçam sinemasının en iyi çağında yeniden doğuşunun ele alındığı dizi olarak tanıtılıyor.

Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci dizinin diğer önemli yüzleri olarak karşımıza çıkıyor. Afra Saraçoğlu bu dizide Yeşilçam dünyasında güzelliği ve gençliğiyle yer kazanmak isteyen Tülin Saygı karakterini canlandırıyor. Selin Şekerci ise Yeşilçam sinemasının güzide isimlerinden Mine Cansu karakterini oynuyor.

Son zamanlarda şan dersi alan oyuncu Selin Şekerci bu dizide Yeşilçam yıldızını canlandırıyor. Karakterin özelliği nedeniyle de bu dizide yer verdiği bir şarkı dizinin şarkısı. Selin Şekerci Yeşilçam dizisinin şarkısını da seslendirecek.

Diğer oyuncular arasında Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş yer alıyor.

YEŞİLÇAM: BİR SİNEMA HAYVANI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

SEMİH ATEŞ- ÇAĞATAY ULUSOY

Hayatını filmlere adayan tam anlamıyla sinema aşığı olan Semih Ateş, hikayeler olmadan hayatına devam edemeyeceğini düşünen sinemayı hayatının gözdesi yapan, "Film çekemezsem ölürüm ben!" anlayışına bürünmüş hırslı ve genç birisi. Ateş’in tek amacı ise batan şirketini tekrardan eski gücüne kavuşmasını sağlamak ve bunu film ile destekleyerek yapmak. Yeşilçam’da tamamıyla kaybettiği benliğini, itibarını ve terk edilme duygusunu yaşadığı Yeşilçam’ın gözde oyuncusu eski evliliğinde ki karısı Mine Cansu’yla tekrardan sevgiyi yaşayabilmek.

TÜLİN SAYGI - AFRA SARAÇOĞLU

Güzelliği ile konuşulan Hakan’ın tesadüfen karşılaştığı ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kız, Semih ile görüştürmesiyle Tülin hiç beklemediği anda oyunculuk hayatına giriş yapar. Tülin, Yeşilçam’a güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile gündeme gelmek ve değerli sanatçı olmak için kapısını çalıyor. Tülin, ilk gördüğünden beri Semih’ten hoşlanmaya başlamasıyla güzelliği, zekası, ve sözlerinin açıklığıyla Semih’i ve etrafındaki birçok erkeği kendisine hayran bırakmayı başardı.

MİNE CANSU - SELİN ŞEKERCİ

Kendisini Yeşilçam’ın en gözde oyuncusu Semih ile tanıtan Mine Cansu gün geçtikçe yaş almaya ve adının varlığını yitirmeye devam ediyor. Mine hayatı boyunca kendi başına çalışmalarıyla bütün zorluklara rağmen yükseldiği kariyerinden vazgeçmeye hiç niyetli değildir. Mine, Yeşilçam da adını duyurabilmek ve kendisini unutturmamak için her şeyi yapmaya hazır şekilde bekliyor. Fakat Semih’e olan ilgisi devam etse de asla adlarının tekrar yan yana duyurulmayacağını biliyordu.

REHA ESMER - YETKİN DİKİNCİLER

Adını prodüktörleriyle duyuran Reha mal varlığı yüksek olan, evli ve güçlü bir erkek olarak bilinir. Herkes tarafından yardımsever herkesin işlerine koşan ve dost olarak bilinen Reha aslında kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmez.

İZZET ORKAN - ÖZGÜR ÇEVİK

adını siyaset ile duyuran ve bunun yanı sıra karanlık işlerin içinde olan İzzet, Amerika’dan yakın zaman da gelen genç bir bürokrat olarak bilinir. Hayatını çeşitli dallara adayan İzzet siyasetin içinde sinemayı koyarak iç içe götürmeye çalışıyor ve bunun başarısı sayesinde milli film yaptırmak için çeşitli işlerle uğraşır. Hakan

HAKAN İNCEKARA - BORAN AKKAŞ

En büyük zaafı kadınlar olan Hakan, Mine Cansu’nun kardeşi olarak bilinir. Ablasıyla evliliğini bitirmesine rağmen dostluğunu bitirmeyen Semih, Hakan’ın en büyük destekçisi olmaya da devam etmiştir. Çapkınlıklarıyla adını duyuran Hakan kadınlara olan ilgisi yüzünde Semih ile aralarında sorunlar olsa da asla dostluklarına zarar gelmemiştir.

MÜMTAZ BOLAT - ALTAN ERKEKLİ

Semih ile beraber sinema sektörüne hayatlarını adamış olmaları ve 20 yılı aşkın süredir bu sektöre hayatını adamış birisi olan Mümtaz, gençliğinde Kosta Amca’nın zorlamasıyla Semih’i yanına almıştır. Bu sektörün dâhisi olduğundan hangi filmin ne kadar izlendiği, ne kadar kazanç sağladığı, hangi filmin izleyicilerle buluştuğunu Mümtaz Bolat’dan bilinir.

ADVİYE SAYGI - NİLÜFER AÇIKALIN

Hayatında en büyük varlığı çocuğu Tülin olan ve zorlu şartlarda evladını tek başına büyüten koca yürekli bir kadın olan Adviye, kızının Yeşilçam’a girmesini ve başarılarına ortak olmasını kızı kadar çok istemektedir. Hayatında en büyük sorunu olarak bilinen alkolü ve gece hayatı yüzünden kızıyla beraber hayatlarına güvenilir insanlar sokmaya çalışıyor. Yolunu birçok kez Yeşilçam’da kaybeden Adviye Hanım kızının bu yönlü olmaması için elinden geleni yapmaya başlamıştır.

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