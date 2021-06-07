Kültür & Sanat Yeşilçam filmleri Netflix'te yayınlanacak

Yeşilçam filmleri Netflix'te yayınlanacak

Kültür & Sanat

Yeşilçam filmleri Netflix'te yayınlanacak

Dijital yayın platformu Netflix, haziran ayında Yeşilçam filmlerini yayınlayacağını duyurdu. Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat gibi yapımları Netflix'te görmemiz mümkün olacak.

07 Haziran 2021, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Netflix, Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmleri Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat filmlerini listesine ekliyor. Filmler bu ay Netflix'te yayınlanacak. Süreyya Duru'nun imzasını taşıyan 1970 yapımı 'Şoför Nebahat'ın başrollerinde Fatma Girik, İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Oya Peri gibi isimler izleyici karşısına çıktı. 1986 yapımı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' de Süreyya Duru'nun imzasını taşıyor. Vedat Türkali'nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Aytaç Arman, Salih Balık, İhsan Yüce, Menderes Samancılar yer aldı. 

Sputnik'te yer alan habere göre 1973 yapımı 'Dert Bende'nin başrollerinde Türkan Şoray, Mesut Engin ve Murat Soydan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Orhan Elmas oturuyor. 

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