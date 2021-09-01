Yeşilçam oyuncusu Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlerde...

Yapımcılığını Murat Çiçek ile Enis Özkan'ın üstlendiği 'Yalancı Sevgilim'in yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak. Senaryo Selin Çitci'ye ait. Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney yıllar sonra setlere dönüyor.

MAHALLENİN SEVİLEN ABİSİ

Salih Güney yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak.