Yeşilçam oyuncusu Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlerde...
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Salih Güney, 11 yıl aradan sonra setlere geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 'Yalancı Sevgilim' adlı dizide mahallenin sevilen abisini canlandıracak olan Güney, Gökhan Keser, Arbil Tamur ve Belma Memati ile başrolleri paylaşıyor.
01 Eylül 2021, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Murat Çiçek ile Enis Özkan'ın üstlendiği 'Yalancı Sevgilim'in yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak. Senaryo Selin Çitci'ye ait. Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney yıllar sonra setlere dönüyor.
MAHALLENİN SEVİLEN ABİSİ
Salih Güney yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak.
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