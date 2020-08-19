Magazin Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın ekrana dönüyor

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın ekrana dönüyor

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Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın ekrana dönüyor

Yapımcı, Mehmet Bozdağ, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Burak Özçivit’in oynadığı ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın efsanelerinden Cüneyt Arkın, başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil oldu. Yapımcı, Mehmet Bozdağ, 82 yaşındaki oyuncu ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına “Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor, gönlüyle bakıyor” yazdı.

Cüneyt Arkın, 2013’te Muhteşem Yüzyıl’da rol alan Burak Özçivit için “Fizik olarak tam bi akıncı. Ama meyhanelerde içen, kız peşinde koşan biri olarak başladı. ‘Malkoçoğlu’, ‘Bali Bey’ dediklerinde benim içim yanıyor” demişti. Burak Özçivit ise “Cüneyt abiyi seviyorum. Ustalara karşılık verilmez” açıklamasını yapmıştı.


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