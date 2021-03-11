Yeşilçam'ın efsane görüntü yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı 71 yaşında hayatını kaybetti.

Gece yarısı kalp krizi geçiren Çakmakçı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çakmakçı bugün Bahçecik Mezarlığı'nda defnedilecek.

AYTEKİN ÇAKMAKÇI KİMDİR?

Aytekin Çakmakçı, 10 Ağustos 1949'da Trabzon'da dünyaya geldi. Döneminin sevilen televizyon dizileri Baba Evi, Şehnaz Tango, Yeni Hayat, Deniz Gurbetçileri, Bizim Ev, Yaprak Dökümü gibi dizilerde görüntü yönetmenliği yaptı.

Yılanların Öcü filmindeki görüntü yönetmenliği ile 23. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne layık görüldü. 3-4 sene boyunca Marmara Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünde görüntü ve stüdyo teknikleri gibi derslere öğretim üyesi olarak girmiştir. 2009 senesinde buradaki görevini bıraktı.

Burada kamera, ses ve ışık teknikleri üzerine kurs vermiş olup ayrıca AB projesi olan Nitelikli Radyo TV Teknikerleri ve kamera asistanları kurslarında Trabzon Belediyesi adına öğretici öğretmenlik yaptı.

2013 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 31. İstanbul Film Festivali'nde 'Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.

2019 yılında anılarını yazdığı kitabı "Güneşe Lamba Yakan Adam" yayımlandı.

ÖDÜLLERİ

1986, 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Görüntü Yönetmeni, "Yılanların Öcü" ve "Kan" filmleriyle

1992, İfsak Sinema Ödülü

1996, 10. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Görüntü Yönetmeni, "Mum Kokulu Kadınlar" ve "Işıklar Sönmesin" filmleriyle

1998, Altın Kelebek TV Ödülü, "Baba Evi"

2013, 31. İstanbul Film Festivali, Onur Ödülü

2014, Sinefest Emek Ödülü

2014, 21. Adana Altın Koza Film Festivali, 100. Yıl Emek Ödülü

2015, Türsak, Tüm Zamanların En İyi 10 Görüntü Yönetmeni Ödülü

2015, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Sanat Ödülü

2017, Ankara Üniversitesi İletişim Vakfı, 50. Yıl Onur Ödülü

2017, Gönüllü İyilikseverler Derneği Ödülü

2018 Gelişim Üniversitesi & TÜRVAK, Görüntü Yönetmenliğini Özendirme Ödülü

2020 SETEM ''EMEK'' Ödülü