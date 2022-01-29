Yeşilçam’ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.
29 Ocak 2022, Cumartesi 01:13 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti. Türk Sineması´nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saraç’ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu: "Canım annem Diler Saraç’ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.." Saraç, 200´den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.
DHA
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