Ünlü isimlere, "Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?" diye soruldu. İşte gelen cevaplar:

Nuri Alço: Türkan Şoray

Onur Büyüktopçu: Tükan Şoray

Doğa Rutkay: Gülşen Bubikoğlu

Coşkun Sabah: Türkan Şoray

Metin Şentürk: Türkan Şoray

Çağla Şıkel: Gülşen Bubikoğlu

Siz kimi seçiyorsunuz?



