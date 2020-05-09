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Magazin Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?

Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?

Magazin

Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’da "Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?" diye soruldu. İşte gelen cevaplar.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Ünlü isimlere, "Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?" diye soruldu. İşte gelen cevaplar:

Nuri Alço: Türkan Şoray

Onur Büyüktopçu: Tükan Şoray

Doğa Rutkay: Gülşen Bubikoğlu

Coşkun Sabah: Türkan Şoray

Metin Şentürk: Türkan Şoray

Çağla Şıkel: Gülşen Bubikoğlu

Siz kimi seçiyorsunuz?


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