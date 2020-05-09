Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’da "Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?" diye soruldu. İşte gelen cevaplar.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Ünlü isimlere, "Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim?" diye soruldu. İşte gelen cevaplar:
Nuri Alço: Türkan Şoray
Onur Büyüktopçu: Tükan Şoray
Doğa Rutkay: Gülşen Bubikoğlu
Coşkun Sabah: Türkan Şoray
Metin Şentürk: Türkan Şoray
Çağla Şıkel: Gülşen Bubikoğlu
Siz kimi seçiyorsunuz?
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