Magazin Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen üç filmle dönüyor

Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen üç filmle dönüyor

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Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen üç filmle dönüyor

Antalya'da yaşayan oyuncu Coşkun Göğen (75), üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynamaya hazırlandığını belirten Göğen, iki film için de anlaştığını açıkladı.

13 Ekim 2020, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Aydemir Akbaş'ın da rol aldığı komedi filminin hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri bir süreliğine ertelenen sinema filmi, Antalya ve Alanya'da çekilecek.

Komedi filminin yanı sıra iki film için de görüşme yaptığını, senaryoda anlaştıklarını ve çekim gününü beklediğini kaydeden usta oyuncu, "Çalışmayı çok seviyorum. Sinema benim ruhumu yenileyen bir sektör. Ardı ardına gelen projeleri değerlendirmemek olmazdı. Şimdi alt oyuncu kadrolarının toparlanmasını bekliyoruz. Ardından setler kurulacak ve çekimler başlayacak" şeklinde konuştu.

'Hayatımda üç şeyi değiştirmiyorum'

İşi gereği gündelik bakımına özen gösterdiğini sözlerine ekleyen Göğen, "Hayatımda üç şeyi değiştirmiyorum. Birincisi sinema, ikincisi et aldığım kasabı, üçüncüsü tıraş olduğum berberi. Benim vazgeçilmezim bunlar. Her daim bakımlı olmam gerekiyor. Devlet memuru gibi evden çıktığımda saçım ve sakalım temiz olmalı. En başka kendime saygı duyuyorum. 10 yıllık kuaförüm neyi nasıl istediğimi çok iyi bilir. Koltuğuna otururum, tıraş eder beni, süsler ve işe uğurlar" dedi.


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