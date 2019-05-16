Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan kimdir?

2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan vefatının üçüncü yılında anılıyor. Peki, Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Oya Aydoğan kimdir? İşte Oya Aydoğan’ın biyografisi…

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957 te Erzincan'da doğmuştur. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etmiştir. Beyazperdeye 1976 yılında giren Oya Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermiştir. 1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk annesidir.

İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi sanatçılarla filmler çevirdi. 2011 yılında Beyaz TV'de yayınlanan, şarkıcı Emel Müftüoğlu ile birlikte "Şekerli Kahve" isimli sohbet programının sunuculuğunu üstlendi. Aydoğan, "Dertli Pınar", "Zeytin Gözlüm", "Berduşlar", "Günaha Girme", "Sevgi Dünyası", "Unutamadım", "İkizler Firarda", "Ağla Anam Ağla", "Merhamet" gibi sinema filmlerinde, "Fırat", "Sudan Sebepler", "Şimdi Onlar Düşünsün" gibi dizilerde rol aldı.

8 Mayıs 2016 günü yemek yerken boğazına takılan yemeği çıkartmak isterken fazla zorlayan Aydoğan'ın Aort damarı yırtılmıştı. 12 saat süren ameliyata ve yoğun bakıma kaldıran sanatçının hastane yetkililerince durumunun kritik olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı.

15 Mayıs 2016'da 59 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Oya Aydoğan tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.