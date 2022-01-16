Seyahat Yeşilgöz’de kartpostallık görüntüler

Yeşilgöz’de kartpostallık görüntüler

Seyahat

Yeşilgöz’de kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta hem kaynağı hem de suyunun rengi nedeniyle dikkat çeken Yeşilgöz Mesire Alanı, yaz kış kartpostallık manzaralar sunuyor.

16 Ocak 2022, Pazar 12:15 Son Güncelleme:
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Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Suyunun rengi kimine göre yeşil, kimine göre mavi ve kimine göre turkuaz. Kartpostallık görüntüler oluşturan Yeşilgöz, fotoğrafçıların ise ilgisini çekiyor.

Yeşilgöz'ün görenleri kendine hayran bıraktığını söyleyen fotoğrafçılar, “Yeşilgöz doğası ve suyunun rengiyle görülmeye değer bir yer. Suyun eşsiz rengini görmek için gelenler oluyor” dedi.

İHA

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