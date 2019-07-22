Yeşilköy’de denize girdikten sonra kaybolan gençten acı haber

Bakırköy’e bağlı Yeşilköy sahilinde dün akşam ağabeyi ile denize giren özel güvenlik görevlisi Soner Taşkın, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi tüm aramalara rağmen Taşkın’a ulaşamadı.

Denizde bugün devam eden aramalarda ise Taşkın'ın cesedi bulundu. Taşkın’ın cesedi yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL (DHA)