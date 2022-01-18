Yeşillikler buzdolabında nasıl saklanmalı?

Hem sağlıklı hem de lezzetli tariflerin sırrı olan yeşilliklerin raf ömrünü uzatmak için birkaç yöntem mevcut. Peki, yeşillikler bozulmadan uzun süre nasıl saklanır? Yeşillikler dolapta nasıl korunur? Yeşillikler ne kadar süre saklanır?

Sindirim problemlerine iyi gelen ve hastalıklara karşı vücut direncini yükselten yeşilliklerin başında maydanoz, kereviz, kıvırcık, dereotu ve taze nane gelmektedir. Bu sebzeler sağlık açısından çok faydalı olsa da, taze taze tüketilir ve kısa sürede bozulmaya başlar. Yeşillikleri buzdolabında saklamanın püf noktaları:

YEŞİLLİKLERİ YIKAMAK

Yeşillikleri taze taze saklamak ve topraklarından arındırmak için ilk yapmanız gereken bol suyla yıkamak. Yıkadığınız yeşillikleri bir kaseye alın. Kaseye soğuk su ve 1-2 adet buz ekleyerek yeşillikleri bu suda 5 dakika kadar bekletin.

KURUTMAK

Yeşilliklerin tazeliğini korumak için yıkadıktan sonra hiç su damlası kalmayana kadar kurutmanız gerekir. Mümkünse sebze kurutucudan geçirerek fazla suyunu akıtın. Daha sonra mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla yeşillikleri güzelce kurutun.

PAKETLERKEN HAVA ALMASINI ENGELLEMEK

Yeşillikleri kuruttuktan sonra kağıt havlu yardımıyla sarın. Daha sonra buzdolabı poşetinin içine sarılı bir şekilde yerleştirin. Poşeti kapatırken içinde hava kalmamasına özen gösterin. Dilerseniz, normal poşet kullanabilirsiniz. Poşetin ağız kısmına pipet geçirerek içindeki havayı kolayca boşaltabilirsiniz.

YEŞİLLİKLER KAVANOZDA NASIL SAKLANIR?

Eğer poşet yerine kavanoz kullanmak istiyorsanız, yeşillikleri kağıt havluya sarılı bir şekilde cam kavanoza doldurabilir ve kapağını kapatabilirsiniz. Yeşillikleri bu şekilde 1 haftaya kadar taze taze muhafaza edebilirsiniz.

YEŞİLLİKLERE BIÇAK DEĞDİRMEYİN

Yeşillikleri muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bıçak kullanmamaktır. Çürüklerini elinizle ayıkladıktan sonra yıkayıp kurulayın. Eğer küçültmeniz gerekirse, elinizle parçalayın. Yeşillikleri bıçakla doğramak vitamin ve minerallerinin kaybolmasına neden olur.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeşillikleri cam kavanozda veya cam saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi saklama kabının en alt kısmına mutlaka kağıt havlu yerleştirin. Yeşillikleri saklamak için en uygun sıcaklık 3-4 arasıdır. Bu yüzden buzdolabı raflarında veya sebzeler için ayrılmış bölümde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.



