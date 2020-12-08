Türkiye Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Türkiye

Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

08 Aralık 2020, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olarak kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü 2019 yılına kadar görev yapan 31 belediye görevlisi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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