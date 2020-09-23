Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu: Kilo artık önemli değil

Yeşim Ceren Bozoğlu: Kilo artık önemli değil

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Yeşim Ceren Bozoğlu: Kilo artık önemli değil

Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya’nın, “Kilolu oyunculara başrol gelmiyor” sözleri hakkında konuştu.

23 Eylül 2020, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya’nın, “Kilolu oyunculara başrol gelmiyor” sözleri hakkında konuştu. Bir dönem rolü için 110 kiloya kadar çıktığını söyleyen oyuncu, “Kilo rolle alakalı bir şey. Hazal’ın dediği, başrol için güzel kadın aranıyordu. Ancak son beş senedir bu anlayış yıkıldı.

'Sektörde farklı şeyler olacak'

Hikayeler değişmeye başladı. Kadınlar yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladıkça, sektörde farklı şeyler olacak” şeklinde yorum yaptı.


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