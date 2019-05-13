Yeşim Gül kimdir? Sevgilisi Serdar Peçen kimdir?

En son Cesur Yürek ve Dolunay dizilerinde rol alan Yeşim Gül çok sarsıcı bir olayla gündeme geldi. Gül'ün sevgilisi işitme engelli Serdar Peçen, ünlü oyuncunun evinin camından atlayarak intihar etti. Olayın duyulmasıyla birlikte magazin dünyası bu intiharı konuşmaya başladı. Yeşim Gül ve sevgilisi Serdar Peçen'in hakkındaki bilgiler merak edildi.

YEŞİM GÜL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018

Sevgili Hayat / Lena - 2014

İçerdekiler / Kadın - 1988

Rol Aldığı Filmler:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

Rol Aldığı Diziler:

Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)