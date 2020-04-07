Yeşim Salkım: Çok tehdit aldım
Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı. Salkım, bir kitap yazdığını açıkladı. Salkım, "Ben çok tehdit almış bir kadınım" açıklamasıyla dikkat çekti.
07 Nisan 2020, Salı 11:22 Son Güncelleme:
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Yeşim Salkım'ın Ekşi Sözlük yazarlarının sorularına verdiği cevaplar geçen günlerde yayınlandı.
Röportajdan bazı başlıklar:
Soru: Sezen Aksu’nun Özlem Tekin’in önünü kesip, Şebnem Ferah’ı öne çıkardığı iddiaları doğru mu? Siz benzerini yaşadınız mı?
Yeşim Salkım: Evet, doğru. Benzerini ben de yaşadım. Özlem Tekin’i, sesini, şarkılarını çok severim. Şunu söyleyebilirim; 24 saat içinde birinizi batırırlar, diğerinizi çıkarırlar.
Trinity imajı
Soru: Trinity imajınızın sebebi nedir?
Yeşim Salkım: Ben bu imajı yapalı 30 sene oldu, Trinity, yoktu daha o zamanlar. Ben 90’lı yıllarda da böyleydim; kısacık kahkül kesmiş, elime sigara alıp klip çekmiş bir kadınım. 2020 yılında yapamıyoruz bunları
Kitap yazıyor
Soru: 90’lar ve 2000’lerde art arda çıkardığınız albümlerin ardından büyük bir başarı yakaladınız. Sonra kariyerinizde yaşadığınız duraklama sizi nasıl etkiledi?
Yeşim Salkım: Ben çok tehdit almış bir kadınım; şarkılarımı yayınlamadılar, kliplerimi yayınlamadılar… Bunların hepsini haziran ayının sonunda çıkacak olan kitabım için yazıyorum. Patti Smith’in “Çoluk Çocuk” isimli kitabı tadında bir kitap oluyor. Hayatımı yazmıyorum; ama doğru zannettiğiniz yanlışları da düzelteceğim bir kitap olacak.
Kahraman olurum
Soru: Hayatınızı, yaşadıklarınızı belgeselleştirmeyi düşünür müsünüz?
Yeşim Salkım: Benim iki tane kız çocuğum var: Biri 29 yaşında genç bir kadın, diğeri 9 yaşında… Onların ne hissedeceğini bir düşünün? Ben onlara güzel bir kitap bırakırsam, öldükten sonra kahraman olurum. Bu ülkede herkes öldükten sonra kahraman oluyor.
Bağımsız yapımlarda oynamak istiyorum
Soru: Gündeminizde oyunculukla ilgili yeni projeler var mı? “Eğreti Gelin Ladik” filmi gibi bağımsız yapımlara daha fazla destek görebilecek miyiz sizi?
Yeşim Salkım: Çok istiyorum, hatta bağımsız filmlerde oynamayı daha çok istiyorum. Böyle bir şey yapmak isteyenler genç arkadaşlar varsa, seve seve oynarım. Yeni bir film çektik, Türk – Alman yapımı. Berrak Tüzünataç ve Aslı Tandoğan’la oynadık. Ülkemizde her şey yoluna girdiğinde vizyona girecek.