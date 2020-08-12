Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün sahne aldığı bir mekanda kendisine küfür etmesi üzerine önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Salkım ayrıca, Övüç ve 'sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İkinci kez suç duyurusunda bulundu

Bu başvurunun ardından Salkım, dün avukatı ile İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, Övüç hakkında ek bir şikayette daha bulundu. Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, Övüç’ün adres bilgilerini Instagram hesabında ifşa ettiğini belirtti. Salkım, uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu’nun da bu tedbire uymadığını belirterek, Aile Mahkemesi’ne zorlama hapis talebinde bulundu.

'Özür dilemek suç işlemediği anlamına gelmez'

Adliye önünde açıklama yapan Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Murat Övüç özür dilemiş olabilir ama bu durum eylemin suç olmadığı anlamına gelmiyor. Müvekkilimin haklı davasından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez” dedi.

'Dernek kuracağım'

Yeşim Salkım, “Artık kadına yönelik şiddette gerçekten sağlam adımlar atılması gerekiyor. Ben bir dernek kuracağım, 3-4 gündür aklımda. Kadın bedeni üzerinden insanların küfretmesini istemiyoruz. Ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. Aslında bu da bir başlangıçtır. Müge Anlı’nın programında cinayeti çözmeye çalışan insanlar görmek istemiyorum. Bu emniyetin ve hukukun görevidir. Ve bu böyle olmak zorunda. O yüzden davamın sonuna kadar arkasında olacağım. Hiç kimsenin benimle bu konuda tartışmasını istemiyorum. Hak var, hukuk var. Benimle ilgili sorunu olan gelir adliyede halleder. Kendi ülkemde ölüp gitmeden bir şey yapmış olurum. Zaten kendi vakfım var. Geleceğimizin Çocukları Vakfı, 1996 yılında kurduk. 4 tane okul yaptırdık ve oradaki çocukları okutup meslek sahibi yapıyoruz. Bu insanlar tacize, tecavüze uğramış şiddet görmüş, terk edilmiş çocuklar. Bugüne kadar söylemedim, gizli tuttum. Çünkü çok önemli bir konuydu onların nerede olduğunun bilinmemesi gerekiyordu. ‘Yeşim Salkım ne yapmış bu ülkede’ diyorlar. Bundan sonra da kadınlar için bir şeyler yapacağız. Şov meraklısı olsaydım herhalde 96’da kurulmuş bir vakfı şu anda duyuyor olmazdım. Bundan sonra da madem göstermek gerekiyormuş her yere sizinle gideceğim” şeklinde konuştu.







