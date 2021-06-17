Magazin Yeşim Salkım'ın telefon trafiği

Yeşim Salkım'ın telefon trafiği

Magazin

Yeşim Salkım'ın telefon trafiği

Geçtiğimiz günlerde kızının mezuniyet haberiyle sevinen Yeşim Salkım, Sarıyer’de bulunan bir AVM’de görüntülendi. Salkım’ın telefon trafiği dikkat çekti.

17 Haziran 2021, Perşembe 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fotoğrafını çeken gazetecileri selamlayan Yeşim Salkım, telefonla hararetli bir şekilde konuşarak bir mekana yöneldi. Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım Sarıyer’de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Salkım, restoranda bir arkadaşıyla buluştu. Yeşim Salkım, arkadaşıyla yemek yedikten sonra bir süre alışveriş yapıp, AVM'den ayrıldı.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Dost muyuz, düşman mıyız?
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hemen dinleyin
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrem Derici örgülü bikinisiyle paylaştı