Fotoğrafını çeken gazetecileri selamlayan Yeşim Salkım, telefonla hararetli bir şekilde konuşarak bir mekana yöneldi. Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım Sarıyer’de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Salkım, restoranda bir arkadaşıyla buluştu. Yeşim Salkım, arkadaşıyla yemek yedikten sonra bir süre alışveriş yapıp, AVM'den ayrıldı.



