Yeşim taşı nasıl kullanılır?

En çok merak edilen konular içerisinde Yeşim taşının nasıl kullanılması gerektiği geliyor. Özellikle cilt konusunda özel bir masaj yöntemi ile değerlendirilen Yeşim taşı, vücuttaki toksinleri ve ağrıları uzaklaştırmak için önemli bir katkı sağlamaktadır. Küçük silindir bir yapıya sahip olarak özel şekilde hazırlanmış olan Yeşim taşı aleti, dikkatli bir şekilde cilde uygulanabilir. Yüzün yanak bölgesine ileri geri hareket ettirmek suretiyle taşın masaj uygulamasına imkan verilebilir. Aynı zamanda vücudun farklı bölgelere için de yine hazırlanmış bu özel alet, dikkatli bir şekilde ve fazla bastırmadan değerlendirilebilir. Tabii farklı ağırlıklardaki yeşim taşı, vücudun değişik bölgelerine yerleştirilmek suretiyle bir süre bekletilerek de kullanılabilir.

Yeşim taşı ne zaman kullanılır?

Yeşim taşı özellikle cilt konusunda meydana gelebilecek olası sağlık sorunları açısından kullanılmaktadır. Aynı zamanda güzel ve pürüzsüz bir cilt elde edebilmek için, bu konuda problemler ortaya çıktığı vakit değerlendirilebilir.

- Elmacık kemikleri ile beraber gözaltındaki yağların birikmesi üzerine kullanılabilir.

- Aynı zamanda lentfatik sıvının lenf bezlerine ulaşmasına imkan tanır.

- Yüze uygulanan değişik kremler den sonra, hafif bir şekilde masaj amaçlı Yeşim taşı aleti yüz bölgesinde kullanılabilir. Böylece kremlerin çok daha hızlı şekilde etki sağlamasına olanak verir.

- Ayrıca göz çevresinde karışıklık ya da benzeri sorunlar ortaya çıktığı zaman kullanılabilir.

- Sinüs ve benzeri problemlere karşı ilgili alan için değerlendirilebilir.

- Cildin farklı bölgelerinde kırışıklık ya da çizgiler ile beraber sarkıtlar meydana geldiğinde değerlendirilebilir.

Bu şekilde yukarıdaki sorunlar ortaya çıktığı zaman kullanılabilecek en önemli masaj yöntemleri içerisinde gelmektedir. Bu yöntemin en önemli etkisi ise şüphesiz hücreleri yenileme olanağı vermesidir. Böylece ölü hücrelerin vücuttan atılması ile beraber, aynı zamanda yeni hücrelerinin oluşumuna önemli bir katkı sağlar. Bu da cildin daha genç, pürüzsüz ve gergin görünmesine olanak verir.

Yeşim taşı ile kaç dakika masaj yapılır?

Başta Uzakdoğu olmak üzere dünyanın birçok farklı yerinde yeşim taşının marifetleri oldukça yaygın hale geldi. Özellikle tamamen doğal bir kaynak olmasının yanı sıra, içerdiği mineraller ve etkileri üzerinden cilt üzerinde önemli bir katkı sunuyor. Bu doğrultuda yeşim taşı ile gerçekleştirilecek olan masaj için bunun kaç dakika yapılması gerektiği merak ediliyor. Genel olarak ilgili alana Yeşim taşı masaj uygulandığı zaman, bunun ortalama 4 dakika kadar sürmesi gerekmektedir. Yaklaşık 4 ya da 5 dakika kadar uygulama yapıldıktan sonra, ciltte bir rahatlama ve yumuşama hissedilebilir. Özellikle ilgili kremler kullanıldıktan hemen sonra birkaç dakika boyunca uygulamak daha etkili bir çözüm yöntemi sağlamaktadır.

Yeşim taşının faydaları nelerdir?

Yeşim taşının cilt sağlığı ile beraber birçok farklı faydası ön plana çıkıyor.

- Özellikle sinir sistemini rahatlatıcı bir etki sağlar.

- Toksinlerin vücuttan atılması konusunda etkilidir.

- Cildin farklı bölgelerindeki kırışıklık, çizikler ya da benzeri sorunlara karşı masaj yöntemi üzerinden etki sağlar.

- Yüz bölgesinde daha gergin ve çizik olmayan görünüm oluşturur.

- Gerginliği azaltması ile beraber zihinsel olarak rahatlatır.





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