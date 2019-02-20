Yeter be İbrahim! 17. kez intihar girişiminde bulundu ve...

Daha önce İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 16 kez intihar girişiminde bulunan ve vatandaşlardan çeşitli yardımlar talep eden simitçi İbrahim A., 17’nci intihar girişimini dün Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısında gerçekleştirdi.

İbrahim A.'nın çatıya çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane çatısında intihar girişimi olduğunu öğrenen hastanedeki bazı hastalar ise panikle dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak adamın düşme ihtimaline karşı çatının alt kısmına havalı minder serdi.

ÇATIDAN SARKARAK PANİK YARATTI

Bir polis memuru çatıya çıkarak simitçi İbrahim A.’yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim A., ise zaman zaman çatıdan sarkarak panik dolu anlar yaşattı. Polisin 1 saatlik çabası sonucu simitçi İbrahim A., intihar etmekten vazgeçerek polise teslim oldu.

İHA







