Yetersiz cinsel ilişki vajinaya zarar veriyor

﻿﻿Vajinal atrofi; azalan östrojen nedeni ile vajinal duvarların incelmesi ve iltihaba yol açmasıdır. Belirtiler arasında akıntı, yanma, kaşıntı, işeme zorluğu ve cinsel ilişki esnasında ağrı meydana gelir. Kuruluk, çoğu kadını hayatının bir noktasında etkilese de düzenli orgazm, vajinal dokuyu sağlıklı tutup, iltihaba yol açmasını önlüyor.

Genellikle menopoz döneminde kadınlara daha sancılı bir süreç yaşatan vajinal kuruluğu, vajinal tahriş takip ediyor. İlerleyen evrelerde görülen normalden fazla idrara çıkma gereksinimi ya da sık tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları da önemli semptomlar arasında. Bu tür ciddi vakalarda tedaviler kayganlaştırıcılar ya da hormon replasman tedavisi ile sağlanıyor. Hormon replasman tedavisi, kadınların düşük östrojen ya da progesteron seviyelerini normal seviyelere taşımayı hedefleyen bir tedavi türüdür.

Cinsel ilişki ya da mastürbasyon; cinsel organlara kan akışını hızlandırıp, ulaşan oksijen oranını arttırır. Yüksek oksijen ise vajina duvarlarını güçlendirerek kuruluk riskini azaltır. İngiliz seks terapisti Louise Mazanti; cinsel ilişkinin kadınların sadece vajinal sağlığını değil, zihinsel sağlığını da olumlu yönde etkilediğini söylüyor.





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