Yetersiz uyku bağışıklığı güçsüz düşürür
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer anlatıyor. Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
29 Eylül 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN UYKUNUN ÖNEMİ NEDİR?
Bağışıklık sistemi organizmayı yabancı, zararlı tüm mikroorganizmalardan korumak, savunmak, tanıyarak ve hafızasına kaydederek gerektiğinde savaşmakla görevlidir. Bağışıklık sistemi doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Gelişimini 6-7 yaşlara kadar tamamlar. Güçlü bağışıklık sistemi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Uykusuz kalmak bağışıklık sistemimizin düzenli çalışmasını bozarak hastalıklara daha duyarlı hale gelmemize neden olur.
GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOCUKLAR KAÇ SAAT UYUMALI?
- Yeni doğan bebekler günde 17-18 saat, 1 aylık olduklarında 16-17 saat, 3-4 aylık olduklarında 14-15 saat uyurlar. Dört aylık bir bebekte uykunun üçte ikisi gece gerçekleşir.
- 2 yaşında günlük uyku saati 12 saate kadar iner. Gündüzleri kısa süreli uyuklamalar olabilir.
- Çocuklar okul öncesi döneme kadar 12 saat uyur. Bu süre okul döneminde 10 saate kadar düşebilir.
- Ergenlik döneminde ise 9 saat kadar uyku gerekli.
ÇOCUKLARIN UYKU KALİTESİNİN İYİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Eğer çocuk uykuya kolay geçiyor, uykuyu kesintisiz devam ettirebiliyor, dinlenmiş halde kendiliğinden uyanıyorsa kaliteli uyuyor diyebiliriz. Yeterli ve kaliteli uyku uyuyan çocuklar yataktan kendiliğinden kalkar veya kolaylıkla uyandırılır. Gün içinde huzursuzluk veya uyuklama hali olmaz.
İYİ UYKU İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELER?
- Uyku davranışını bebeklikten itibaren programlayın. Uykuya en az beslenme kadar önem verin.
- Her gün aynı saatte yatmasına özen gösterin.
- Uykudan en az 30 dakika önce sakin bir rutin oluşturun. Diş fırçalama, rahat uyku giysileri, odanın toparlanıp ışıkların azaltılması gibi rutinlerle uykuya geçişi kolaylaştırın. Çocuğunuz okula gidiyorsa yatmadan çantasını ve ertesi gün giyeceklerini hazırlayabilir.
- Uyku öncesi telefon ve tabletten uzak tutun. Tablet ve telefonlar uykuya geçişi zorlaştırabilir, uykuya dalma süresini uzatıp uyku süresinden çalabilir.
- Uyku öncesi beslenmesini en az 2 saat önce sonlandırın. Kafein içeren yiyecek ve içecekleri uyku öncesi vermeyin.
- Gün içinde hareket etmesini, egzersiz yapmasını sağlayın. Uyku zamanında evde olun. Okul zamanlarında uyku saatini aksatacak planlamalardan kaçının.
- 15-20 dakika hafif bir müzik dinlemek, kitap okumak uyku geçişini kolaylaştırır.
- Oda sıcaklığı 20-22 derece arasında olabilir. Karanlıkta uyumak melatonin hormonu salınımı için önemli. Odada ses, gürültü, açık televizyon olmamalı.