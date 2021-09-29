Yetersiz uyku bağışıklığı güçsüz düşürür

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN UYKUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi organizmayı yabancı, zararlı tüm mikroorganizmalardan korumak, savunmak, tanıyarak ve hafızasına kaydederek gerektiğinde savaşmakla görevlidir. Bağışıklık sistemi doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Gelişimini 6-7 yaşlara kadar tamamlar. Güçlü bağışıklık sistemi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Uykusuz kalmak bağışıklık sistemimizin düzenli çalışmasını bozarak hastalıklara daha duyarlı hale gelmemize neden olur.

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOCUKLAR KAÇ SAAT UYUMALI?

Yeni doğan bebekler günde 17-18 saat, 1 aylık olduklarında 16-17 saat, 3-4 aylık olduklarında 14-15 saat uyurlar. Dört aylık bir bebekte uykunun üçte ikisi gece gerçekleşir.

2 yaşında günlük uyku saati 12 saate kadar iner. Gündüzleri kısa süreli uyuklamalar olabilir.

Çocuklar okul öncesi döneme kadar 12 saat uyur. Bu süre okul döneminde 10 saate kadar düşebilir.

Ergenlik döneminde ise 9 saat kadar uyku gerekli.

ÇOCUKLARIN UYKU KALİTESİNİN İYİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Eğer çocuk uykuya kolay geçiyor, uykuyu kesintisiz devam ettirebiliyor, dinlenmiş halde kendiliğinden uyanıyorsa kaliteli uyuyor diyebiliriz. Yeterli ve kaliteli uyku uyuyan çocuklar yataktan kendiliğinden kalkar veya kolaylıkla uyandırılır. Gün içinde huzursuzluk veya uyuklama hali olmaz.

İYİ UYKU İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELER?