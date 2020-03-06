Yetişkin film sektöründe koronavirüs teması

Koronavirüs korkusu, yetişkin film endüstrisinde yeni bir dalga yaratıyor. Çoğu asya kökenlilere karşı ırkçı unsurlar içeren filmlerin yanı sıra, bazı filmlerde koronavirüsten korunma yöntemleri de işleniyor. ABD merkezli haber sitesi Vice'a göre, koronavirüs temalı yetişkin filmleri, yetişkin film sitelerinde en çok izlenenler arasında. Bu filmlerde oyuncular, ameliyat maskeleri ve N95 model tam koruyucu maskelerle cinsel ilişkiye giriyor, doktor ve hasta rolü oynuyor ya da bazı filmlerde koronavirüsten korunma yollarını anlatıyor. Bir yetişkin film sitesinde 'koronavirüs' etiketiyle aratıldığında 115 sonuçla karşılaşılıyor. Koornavirüsün ilk olarak Çin'de çıkması nedeniyle, filmlerin çoğunda Asya kökenli kişiler virüsten enfekte olmuş kişiler olarak yansıtılıyor. Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana, dünya genelinde 94 bini aşkın kişi enfekte oldu, 3 bin 200 kişi ise hayatını kaybetti.



