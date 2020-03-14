Yeni tip koronavirüs salgınının Çin’den sonra en fazla yayıldığı ve en çok can aldığı İtalya’da, son 3 haftadır yaşanan Kovid-19 acil durumu ilan edildi. Japonya’dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs, şimdiye kadar 1016 kişinin hayatına mal oldu. Bu nedenle topyekun karantina kurallarının uygulandığı ülkede vatandaşlar evden çıkamıyor. Kendilerine moral bulmak isteyen insanlar, hep birlikte pencerelerden İtalyan klasik şarkılarını söylüyor. Dünyada en çok üyeye sahip yetişkin film sitesi ise, İtalya geneline ücretsiz üyelik desteği vermek kararı aldı.

'Haydi İtalya'

Bir Kanada şirketi MindGeek'e ait olan dünyanın en popüler yetişkin film sitesi, karantina uygulamasının kalkacağı 3 Nisan tarihine kadar İtalyanlara ücretsiz üyelik fırsatı sunacak. PornHub'dan yapılan basın açıklamasında 'bunga bunga' partileriyle meşhur eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisinin de adı olan "Forza Italia" (Haydi İtalya) sloganı kullanılarak "Sizi seviyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu sitenin en yoğun kullanıldığı 20 ülke listesinde, ABD, Japonya, Britanya ilk 3 sırayı paylaşırken, İtalya 7. sırada yer alıyor.

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