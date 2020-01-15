Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı eşliğinde misket oynadı
Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya hesabından Erik Dalı eşliğinde misket oynadığı anları paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeninin geldiği videoya Türk kullanıcılar yorum yağdırdı.
Amerikalı yetişkin film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.
'Oturmaya mı geldik'
Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadesini kullanarak Türkiye'de yeni bir projede yer alacağını da söyledi. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.
https://twitter.com/JohnnySins/status/1217285168488230912
Türk atıştırmalıklarını denemişti
Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakikalık video boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.