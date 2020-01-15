Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı eşliğinde misket oynadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya hesabından Erik Dalı eşliğinde misket oynadığı anları paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeninin geldiği videoya Türk kullanıcılar yorum yağdırdı.

15 Ocak 2020, Çarşamba 11:45 Son Güncelleme:
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Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı eşliğinde misket oynadı

Amerikalı yetişkin film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.

'Oturmaya mı geldik'

Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadesini kullanarak Türkiye'de yeni bir projede yer alacağını da söyledi. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.



Türk atıştırmalıklarını denemişti

﻿﻿Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakikalık video boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.

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