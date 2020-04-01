Yetişkin filmleri, cinsel beğenileri etkiliyor mu?

Bir kondom markasının sponsorluğunda yürütülen araştırmaya göre, yetişkin filmleri seyretmek, ilerleyen yıllarda cinsel beğenileri büyük oranda etkiliyor. Ankete katılanların 3'te biri, bir partnerde çekici bulunan özelliklerin yetişkin film izleme alışkanlığıyla ilişkili olduğunu düşünüyor. 18 ila 24 yaş gurubundaki 1000 kişinin yanıtladığı ankete katılanların yüzde 30'u, cinsel birlikteliklerinin bekledikleri kadar iyi olmadığını ve gerçek hayattaki cinsellik karşısında şaşkınlığa uğradıklarını belirtti. Ankete göre yüzde 45'lik bir oran ise cinsel birliktelik sırasında deneyimsiz olurlarsa 'yargılandıklarını' hissediyor. Yüzde 10'luk dilime giren kesim, Sevgililer Günü'nde cinsel birliktelik yaşamak konusunda baskı altında hissediyor.

Friends With Benefits (2011)

İyi sonuçlar da var

Anketin sponsoru firmanın sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Araştırma, gençler arasında seksin ne olması gerektiği konusunda hâlâ soru işareti olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullanarak geleneksel normlara veda edilmesi gerektiğini belirtiyor. Sözcü, aynı zamanda yetişkinlerin seks konusunda daha bağımsız hissetmesi gerektiğini ve kalıplara sıkışmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan ankete katılanların yarısından fazlası okullardaki cinsellik eğitimlerinin geçmişte kaldığını düşünürken, her üç kişiden biri de bu eğitimin modern yaşamdaki cinselliğe katkı sağlamadığına inanıyor. Anketin olumlu sonuçlarından biri de, yetişkinlerin yüzde 85'inin partneriyle cinsellik konuşurken rahat hissetmesi.

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